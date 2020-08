Mens treskerne går mange steder rundt i landet i disse dager, har Felleskjøpet utarbeidet den første prognosen for tilgang og forbruk av korn i sesongen 2020/2021.

Prognosen tilsier at tilgangen på norsk korn og proteinvekster er omtrent som gjennomsnittet for de fem siste årene. Det er ventet at det blir produsert 447 kilo korn per dekar i Norge, dette er litt mindre enn i fjor.

Korona stopper nedgang

Andelen av avlingen som kan brukes som matkorn er foreløpig usikker, siden fordelingen av mat- og fôrkorn i stor grad er påvirket av treskingen som pågår, og det er derfor umulig å anslå så tidlig i august. Matandelen for hvete er vanligvis 59 prosent.

Ifølge Felleskjøpet har forbruket av matkorn fra norske møller gått ned i mange år, særlig for hvete. I den kommende sesongen er det ingen nedgang fordi forbruket av mathvete og -rug har hatt en økning i 2020 på grunn av koronapandemien.

Nordmenn er ventet å spise 331.000 tonn norsk matkorn fra sesongen 2020/2021. Samtidig viser prognosen at det er behov for å importere 92.000 tonn matkorn.

Uendret kraftfôr-forbruk

Forbruket av kraftfôr er samlet sett prognosert om lag uendret fra tidligere år.

Basert på tilgangen av norsk korn, er det behov for import av 442.000 tonn karbohydratråvarer, ifølge Felleskjøpet.