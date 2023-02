Valnemnda i Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) har lagt fram innstillinga.

Dei går inn for attval av både styreleiar og nestleiar i det bondeeigde innkjøpssamvirket sørvest i landet.

– Gjer ein god jobb

Sveinung Svebestad har vore styreleiar i FKRA sidan 2018.

Den tidlegare Nortura-styreleiaren, som driv med svin i Sandnes, får tillit av valnemnda til å halde fram i rolla i eitt nytt år.

Nestleiar Roar Lima Grødeland frå Klepp er også innstilt for attval som nestleiar for eitt år og som styremedlem for to år.

Odd Sele, nestleiar i valnemnda, seier valnemnda har vore samstemde om innstillinga.

– Dei gjer ein god jobb. Vi har ikkje fått inn andre ønske. Det tolkar vi som at medlemene er nøgde, seier Sele til Nationen.

Nytt styremedlem

Som nytt styremedlem for to år føreslår valnemnda Kirsten Eike frå Stavanger.

Ho erstattar Marit Øverland Ilstad, som ifølgje valnemnda takka nei til attval.

Styremedlemene Line Njåstad, Tarald Magne Oma og Jannike Nystøl Simonsen har eitt år igjen av perioden dei er valde for og er dermed ikkje på val i år.

Odd Sande er føreslått attvald som 1. vara. Ingrid Haugen er føreslått som 2. vara, opp frå 3. vara inneverande år, medan Åge Andre Brømnes frå Arendal er føreslått som ny 3. vara.

FKRA er eitt av dei to bondeeigde felleskjøpa her i landet med rundt 7000 medlemer og nedslagsfelt frå grensa til Telemark i søraust og opp til Hardangerfjorden i nordvest.

Omsetninga er på vel tre milliardar kroner og det er i underkant av 500 tilsette i konsernet.