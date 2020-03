Fylkeskommunen reagerer: Hunder slippes løs i inngjerdet sauebeite

I et brev til Sarpsborg kommune, ber Viken fylkeskommune om at man vurderer å stenge Opstad fornminnefelt for all hundeaktivitet. Feltet et åpent for kommunens innbyggere, og om sommeren beiter det sauer i området.

Men ifølge brevet, som Sarpsborg Arbeiderblad har fått tilgang til, har hundeeiere liten respekt for de beitende dyrene.

Annonse

– Ved flere anledninger har det blitt rapportert om at personer slipper hunder løs i inngjerdingen. Dette har skjedd både når det er sau på beite, og utenom beitesesongen. Det er hengt opp skilt på alle grinder inn til området om båndtvang i beitesesongen, men dette ser ikke ut til å hjelpe, står det i brevet.

Det er kommunen som eier området, men en lokal bonde som har sauene sine på beitet.

Fylkeskommunen ber kommunen vurdere et permanent forbud mot løse hunder i området, for å unngå situasjoner under beiteperioden.

– Både grunneier og representanter fra fylkeskommunen, har opplevd løse hunder som får springe helt fritt. Dette har ført til konflikt og ubehagelige situasjoner, står det i brevet.