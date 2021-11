Fugleinfluensa påvist hos verpehøns i Rogaland

Mattilsynet opplyser at risikoen for smitte til menneske blir vurdert som svært låg, men at det er ein veldig alvorleg situasjon for fjørfehaldet i Rogaland, og potensielt i resten av landet.

– Fugleinfluensa fører som regel til alvorleg sjukdom og død hos smitta fuglar, seier Ingunn Midttun Godal, administrerande direktør i Mattilsynet.

– Sjukdommen er svært smittsam mellom fuglar. Alle dyr i det smitta fjørfehaldet er avliva, og det er innført restriksjonar for fjørfehald i eit større område rundt den smitta besetninga for å hindre at smitten spreier seg vidare.

I ei pressemelding skriv Mattilsynet at dei onsdag vart varsla om at det døydde høns i besetninga. Besetninga på 7500 individ vart bandlagt, og det vart teke prøvar som så har blitt analysert på Veterinærinstituttet.

Prøvene viste fugleinfluensa, og nærare undersøkingar vil avgjere kva type fugleinfluensa det er. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet skal i fellesskap analysere og gjere vurderingar,

Mattilsynet er i kveld på garden og har avliva resten av besetninga. Førebels er det ukjent korleis smitten har kome inn i besetninga.

Innfører portforbod

Blant tiltaka Mattilsynet no vil innføre for å hindre smittespreiing er portforbod for alle typar tamme fjørfe i deler av Rogaland.

Det betyr at fuglane må haldast innomhus eller under tette tak viss dei er ute. Det kjem også til å bli innført risikosone og observarsjonsone rundt besetninga der smitten er funne. I desse sonene kan all transport av levande fjørfe og egg ut frå gardar bli forbode.

Mattilsynet har lagt ut retningsliner for fjørfehaldarar i området.

Tiltak kan kome på kort varsel

I pressemeldinga skriv Mattilsynet at dei så raskt som råd vil kome attende med endelege tiltak, truleg i løpet av fredag. Fram til då tilrår Mattilsynet at det blir flytta så lite fjørfe og egg som råd frå gardar i området.

Godal seier at tilsynet arbeider med å få oversikt over situasjonen, og vurderer fortløpande kva tiltak som er naudsynt.

– Ytterlegare tiltak kan kome på kort varsel, seier Godal.