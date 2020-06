Frykter store deler av kompensasjonen går tilbake til staten

Etter at pelsdyrindustrien ble vedtatt avviklet har mange bønder vært usikker på hvilke kompensasjon de får. I februar vedtok Stortinget at pelsdyrbøndene skal kompenseres som om det dreier seg om et ekspropriasjonslignende vedtak.

Nå er det på ny stor usikkerhet blant bøndene om hva de faktisk vil sitte igjen med når oppgjøret kommer.

Det var i juni 2019 at Stortinget gikk inn for å avvikle av produksjon av pelsdyr innen 2025.

– Hadde det blitt bygget en vei over eiendommen, ville de fått skattefritak. Signalene fra regjeringen er at bøndene skal bli gevinstbeskattet for kompensasjon utover den bokførte verdien, sier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag i en pressemelding.

– For mange betyr dette i så fall at rundt 40 prosent av kompensasjonen skal rett tilbake i statskassa. I praksis er dette en grov avkorting. Det er lett for regjeringen å love millioner i kompensasjon når de innvilger seg selv en slik rabatt, fortsetter hun.

Vil ha skattefritak

Når noen er nødt til å realisere verdiene sine i forbindelse med statlige vedtak, er det vanlig at det gis fullt eller betinget skattefritak slik at pengene man mottar kan investeres i tilsvarende ny og inntektsbringende virksomhet, skriver Pelsdyralslaget i meldinga.

– Regjeringen har bygd et system med aksjesparekontoer, slik at nordmenn kan reinvestere børsgevinster uten å skatte av dem. Men de 200 bøndene som fratas levebrødet sitt får ikke engang den muligheten. De skal skatte av hele den såkalte «gevinsten», uansett hva de ville gjøre med den, sier Wormdahl.

– Stikk i strid med Stortingets lovnad

Norske pelsdyrgårder er generelt store og vedlikeholdte anlegg, men har ingen bruksverdi utover pelsdyrproduksjon, mener Pelsdyralslaget. Bøndene må derfor omstille seg til ny virksomhet ved å bygge nye anlegg for andre type produksjon og virksomhet.

– Bøndene sitter på store verdier og skal ifølge Stortinget motta en kompensasjon tilsvarende taksten på anlegget. Hvis en bonde mottar 10 millioner kroner i kompensasjon og må skatte 40 prosent, har han bare seks millioner å investere i ny virksomhet. Da blir også fremtidig avkastning mye lavere, og dette er stikk i strid med Stortingets lovnad om at ingen skal bli skadelidende. Det er enorm forskjell om du kan planlegge med å ha seks eller ti millioner å investere for å skape nye arbeidsplasser, sier Wormdahl.