Frykter mange nedleggelser hvis små og mellomstore bruk ikke tenker offensivt de neste ti årene

Landbruksdirektør Tore Bjørkli (66) har viet sitt yrkesaktive liv til det trønderske landbruket. Men nå er det slutt. 22. mars går han over i pensjonistenes rekker, nesten 40 år etter at han ble herredsagronom i Meldal kommune og like etter at landbruksforvaltninga ble et statlig anliggende.

Etter et lite opphold i Meldal, fikk Bjørkli samme jobb i Malvik kommune før han ble hentet inn som prosjektleder hos daværende fylkeslandbruksdirektør i Sør-Trøndelag.

– Fylkeslandbrukssjefen mente det var så lite å gjøre i Malvik at han ba meg komme inn til Trondheim for å hjelpe dem på kontoret der. Det var midt i jappetida, og verden skulle vokse rett inn i himmelen. Jeg ble hentet inn som leder for et prosjekt om arealforvaltning i pressområder der målet var å lage en jordvernstrategi for Trondheim. Det var mange slag om arealer i Trondheim, de fleste tapte jeg nok, sier Bjørkli.

Presset på matjord i Trøndelag har ikke blitt noe mindre siden den gang, snarere tvert imot. Også innover Innherred.

– Mye matjord er bygd ned, men heldigvis har det gått betraktelig ned etter at politikere og forvaltning har vært gjennom en oppvåkning. Så hvis troen på at det er smart å produsere mat selv for å sikre selvforsyning, må denne utviklingen fortsette. Jeg tror at jordvernmålet må skjerpes ytterligere i forhold til dagens regelverk, selv om det ser vanskelig ut i forbindelse med ny E6 gjennom Trøndelag, sier Bjørkli, som har vært fylkeslandbruksdirektør siden 1998, først 20 år i Sør-Trøndelag før han fikk hele Trøndelag som sitt nedslagsfelt med sammenslåinga av de to trønderske fylkesmannsembedene i 2018.

– Tar ikke hardt nok i

– Betyr det at du synes vegutbygginger tar for mye dyrkajord?

– Jeg synes i alle fall å se at det tas i litt for lite i når det skal bygges nye vegtraseer bort fra eksisterende traseer, nå risikerer vi ny veg midt gjennom matfatet på Innherred, sier Bjørkli, og peker spesielt på ny E6-trasse gjennom Skogn.

Der kan enten dagens vegtrase utvides, eller helt ny veg bygges på den beste matjorda. Bjørkli tror resultatet blir det første til syvende og sist.

– Det vil uansett alternativ gå med dyrkajord når ny E6 skal bygges. Når det først skal bygges ny veg synes jeg den burde ha gått mye lenger inn i landet, ved Markabygda for eksempel. Da ville vi ha spart mye matjord, mener Bjørkli.

Flere perioder

Landbruksdirektøren, som selv er kornbonde på den staselige gården Haug i Verdal, har opplevd mange epoker i det trønderske landbruket og mange landbruksministre som har satt føringer for jobben hans.

– Hvordan oppsummerer du karrieren i landbruksforvaltninga?

– Jeg startet i ei tid da det fortsatt var sterk statlig styring av landbruket, og brukte den første tida som herredsagronom på opprydding etter opptrappingsvedtaket som kom på 1970-tallet, sier Bjørkli, og fortsetter:

– Deretter fikk vi forurensningsperioden med spesielt fokus på silo og frau som rant ut i bekkene våre. Den perioden ble avløst av en epoke med kulturlandskap og areal. Det fokuset ble avløst av problematikken rundt overproduksjon og Gunhild Øyangen (Ap) ble landbruksminister. Jeg husker ett år da vi fikk til 150 bruksutbygginger i Sør-Trøndelag, det syntes jeg var bra. Men det gjorde ikke Øyangen – i ei tid med overproduksjon. Det endte med at vi fikk penger til bare 15 bruksutbygginger året etter, minnes Bjørkli.

Startet med Gjønnes

I 1997 ble Bjørklis sjef, daværende fylkesmann Kåre Gjønnes, kalt til Kongens bord og ble landbruksminister i Bondevik-regjeringa. Da kom kvotediskusjonen, som førte til en forsiktig start på strukturrasjonaliseringen i landbruket. Den skjøt fart da Lars Sponheim inntok statsrådskontoret i landbruksdepartementet, da alle skulle gå sammen om samdriftsfjøs.

– Det satte fart i strukturrasjonaliseringa, uten at man kalte det det. Jeg var skeptisk til det den gangen, og ble kalt bakstreversk. Men i ettertid har det vist seg at jeg i alle fall hadde litt rett. Det var ikke bærekraftig for landbruket, sier Bjørkli.

Så kom Sylvi Listhaug (Frp), det har endret mye i norsk landbruk etter at hovedmålet til regjeringa ble strukturrasjonalisering og at bønder måtte satse for å henge med.

– Det ble mange store bruksutbygginger og mye dekk og diesel i landbruket etter at Listhaug overtok. Kostnadene skjøt i været og det har vært eksempler på at enkelte har vært så presset økonomisk at de har leid ut våningshuset på gården og flyttet ut i fjøset selv. Det «nye» landbruket har også vist seg å ikke være bærekraftig verken sosialt, økonomisk eller miljømessig. Det kan jo ikke være meningen med livet å sitte på en traktor hele tiden, sier Bjørkli, og legger til at fokuset på strukturrasjonalisering holdt seg helt fram til Olaug Bollestad (KrF) overtok som landbruksminister i 2019, og at noe av fokuset ble dreid over på å ta vare på de små- og mellomstore brukene også.

Noe som virkemidlene fortsatt er innrettet mot.

– Hvordan står det til med det trønderske landbruket i dag?

– Situasjonen er omtrent den samme som for ett år siden, da mange snakket om den dårlige økonomien som preget landbruket. Det var krise, så kom et godt landbruksoppgjør i mai i fjor. Men det må flere anstendige landbruksoppgjør til før økonomien bedres vesentlig. Så jeg tror ikke at det er noen overoptimisme i landbruket i dag heller, sier Bjørkli.

– Hva tenker du om framtida, tror du at vi har tilnærmet samme antall bruk i Trøndelag om ti år som i dag?

– Vi har de som satset voldsomt og ble veldig store, også har vi de som har sittet i ro de siste årene som har vært viktige for næringa. Men hvis de ikke er offensive nå, kan vi se mange bruksnedleggelser fram mot løsdriftskravet trår i kraft om drøye ti år. Siden 2015 har vi også sett at landbruksproduksjonen har seget ned mot fjorden. Det har ført til at landbruket i innlandskommunene er ute og kjører. I dag kan jeg si at jeg er mest bekymret for landbruket i norddelen av fylket, sier Bjørkli.

Dyrke jaktlivets gleder

– Hvordan har det vært å være landbruksdirektør i 25 år?

– Å være landbruksdirektør er som å befinne seg midt i smørøyet i rømmegrøten, hvis du er interessert i landbruk og samfunn. Det har jeg vært, og vil fortsatt være det når jeg blir pensjonist. Men jeg kommer ikke til å engasjere meg i politikken når jeg blir pensjonist. Det har vært et bevisst valg fra min side at jeg har holdt meg unna den, sier Bjørkli.

– Hva skal du gjøre etter å ha pakket sammen på kontoret om en drøy måned?

– Jeg har en fuglehund, og håper jeg kan dyrke jaktinteressen mer enn i dag. Også har jeg en gård å ta vare på, både med vedlikehold og kornproduksjon, sier Bjørkli om gården Haug, som han og kona overtok i 2006.

Siden den gang er hele gården renovert og satt i stand etter alle kunstens regler.

– Det gikk i ett fra 2006 til 2016. Det var en periode uten mange ferier, all tida gikk med til restaurering der det å beholde det gamle har vært viktig for oss. Vi har blant annet lagt inn jordvarme, byttet ut alt det elektriske, lagt nytt tak, skiftet ut alle vinduene med kopier av de originale vinduene, forteller 66-åringen.