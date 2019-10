Frykter blodig sommer i Ytre Sogn

– Det har vært jegere som har hatt ulven i siktet. De har stått 130 meter ifra ulven, og kunne ha felt den. Tillatelsen gikk ut 15. oktober, og bare en uke senere har de den på skuddhold, men har plutselig ikke lov å skyte den lengre. Det er så frustrerende at det er vanskelig å finne ord, sier Hovland i en pressemelding ifølge nettavisen Porten.no.

– Vi hadde fått til et bra opplegg med hjortejegere som var klar til å felle ulven, dessverre ble ikke skadefellingstillatelsen forlenget. Ulven er derfor fredet per dags dato. Vedtaket er klaget inn til Miljødirektoratet, men ingen vet hvor lang tid det tar å behandle klagen.

Vil utnytte sporsnøen

Han forteller at det er flere i området som driver med beitedyr.

– Det er stor frustrasjon over ulven i Ytre Sogn og Sunnfjord, sier Hovland

Han håper lisensjakten blir framskyndet. Den starter normalt 1. desember. Han mener at snøen, som er viktig for å finne ulven, like greit kan komme i november som i desember.

Fellingstillatelsen i sommer og høst gjaldt Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune som ligger i rovviltregion 1. Det er vedtatt en lisenskvote på tre ulver i denne regionen kommende vinter.

– Bøndene har mistet mange dyr til ulven. Selv om beitedyra er kommet inn for vinteren, må ulven vekk før de kommer ut igjen på beite neste år. Dersom vi ikke klarer det frykter jeg en ny blodig sommer i 2020.