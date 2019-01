Fryktar forbod mot gris og kylling står for tur etter pelsdyr

– Første steg er tatt. Kva blir det neste? Forbod mot gris og kylling? Vi har høyrt lyden, tordna ein opprørt ordførar i Klepp, Ane Mari Braut Nese (H), ifølgje Stavanger Aftenblad.

Regjeringas forslag om forbod mot hald av pelsdyr er ute på høyring. Kommunar over heile landet er i full gang med å sende inn høyringsuttalar.

35 av 40 politikarar imot

Mange kommunar og lokalpolitikarar er svært kritiske til å forby pelsdyrnæringa. Blant dei er kommunane Hå, Klepp, Time og Sandnes i Rogaland. 35 av 40 formannskapsmedlemer i dei fire kommunane er ifølgje Aftenbladet svært kritiske til det varsla forbodet mot pelsdyrnæringa.

«Skandale», «trussel for demokratiet», «absurd» og «direkte lureri» skal ha vore nokre av karakteristikkane då formannskapet i Hå behandla høyringsuttalen.

Lokalpolitikarane i nabokommunane skal ikkje ha vore mildare stemt.

– Dette kan drive folk frå gard og grunn. Andre næringar bør legge merke til det som skjer, sa Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp) i Sandnes.

– Forbodsvedtaket er gjort av folk som trur at laks og pinnekjøtt veks på tre, ironiserte varaordførar i Sandnes, Pål Morten Borgli (Frp), ifølgje avisa.

Dei fem som støtta eit forbod mot pelsdyrnæringa var politikarar for partia MDG, SV, Venstre og to frå Ap. Ap-duoen i Sandnes som støtta forbodet fekk ingen støtte frå ordførar i Sandnes, Stanley Wirak (Ap).

– Eg støttar ikkje eit forbod sjølv om nokon i Oslo meiner dette. Næringa er viktig for Sandnes og heile Jæren, og det er forunderleg at det står noko anna i stortingsmeldinga frå regjeringa så seint som i 2016/17, sa Wirak ifølgje Aftenbladet.

Fakta Pelsdyrhald Stortinget vedtok i januar 2017 å vidareføre pelsdyrnæringa gjennom ei såkalla berekraftig utvikling der fleire krav til dyrevelferd blei skjerpa inn. I regjeringsplattforma frå januar 2018 går Høgre, Venstre og Frp inn for styrt avvikling med forbod mot pelsdyrhald innan 1.1.2025. Regjeringa varsla økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhald og at ei ordning skulle utgreiast og klargjerast i løpet av 2018. Krava til forbetra dyrevelferd blir ikkje gjennomført i avviklingsperioden. 22. november la regjeringa fram forslaget til avvikling av pelsdyrnæringa der samla beløp til kompensasjon, opprydding og omstilling blir skissert til inntil 365 mill. kr. Ein rapport frå Nilf viste i 2014 eit erstatningsbehov på 7,45 mrd. kr om næringa skulle bli avvikla. To utgreiingar frå Samfunnsøkonomisk analyse og Oslo Economics, bestilt av Pelsdyralslaget, viste rundt 2,3 mrd. kr i erstatningsbehov. Ei utgreiing frå Menon, bestilt av Dyrevernalliansen, viste samfunnsøkonomiske kostnader på 165 mill. kr på å forby næringa. Eksportverdien av pelsskinna har i fleire år vore på opp mot ein halv milliard kroner og timeløna har i toppår vore rekna til 650 kr pr. time.

Utfordrar Bollestad

Fleire uttrykte håp om at den nye landbruks- og matministeren, Olaug Bollestad (KrF), som kjem frå same område, vil setje ein stoppar for forbodet - eller i det minste vil betre kompensasjonen til pelsdyrbøndene.

– Eg har eit håp om at Olaug Bollestad snur dette. La meg i alle fall leve i håpet, sa Klepp-ordførar Ane Mari Braut Nese (H).

Les høyringsuttalen frå Klepp her.

– Kunnskapen om dyr og landbruk er i ferd med å forsvinne. Nå forlanger vi i alle fall at den nye landbruksministeren sørger for full kompensasjon for bøndene som blir ramma, sa varaordførar i Klepp, Torbjørn Hovland (KrF), som sikta til at partikollegaen Olaug Bollestad denne veka tok over som landbruks- og matminister.

Fakta Kompensasjon til pelsdyrbøndene Regjeringa skisserer i forslaget eit samla beløp til kompensasjon, opprydding og omstilling på inntil 365 mill. kr. Det blir ikkje lagt opp til å dekke tapt inntekt eller reelt verditap på bruka. Forslaget legg opp til kompensasjon for den såkalla «ikke-realiserbare kapitalbeholdningen», eller med andre ord avskrivingsgrunnlaget i gardsrekneskapen som er knytt til pelsdyrhus og utstyr som ikkje kan nyttast til anna enn pelsdyrdrift. Om alle sluttar i 2019 vil det gi om lag 265 mill. kr i kompensasjon. Beløpet blir mindre dess fleire som ventar med å avvikle. I tillegg kjem ein standardisert kompensasjon for kostnader knytt til avvikling av drifta og opprydding, som er føreslått til 50 mill. kr, og 50 mill. kr i omstillingspakke øyremerka til annan landbruksdrift på garden.