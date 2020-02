– Vi ønskjer å bevare eit sjølvstendig og uavhengig opplysningskontor for frukt og grønt, og ikkje vere ein del av prosessen med samlokalisering.

Det seier Katrine Røed Meberg, styreleiar i Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG).

I fjor vår blei det kjend at Omsetningsrådet, som er eit offentleg organ med ein sentral funksjon i marknadsreguleringa av landbruksvarer, meinte at dei fire opplysningskontora måtte samlokaliseres for at dei skulle overleve.

«Det er nødvendig å foreta grep som kan sikre at opplysningskontorenes virksomhet kan videreføres. Dette gjelder både eierskap, organisering og finansiering», skreiv ei arbeidsgruppe sett ned av rådet.

Næringa støttar dei

På nyåret leverte Opplysningskontoret for brød og korn (OBK), Opplysningskontoret for meieriprodukter (OFM) og Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) ein rapport til Omsetningsrådet om samlokaliseringa av opplysningskontora. Inntil nyleg var også OFG ein del av styringsgruppa som jobba med rapporten, men dei valde på oppløpssida å sende ein eigen rapport i staden.

Dette gjer opplysningskontora Driv med generisk marknadsføring for å auke salet av sine jordbrukssvarar. Dei reklamerer ikkje for spesifikke merkevarer. Verksemdene finansieres i hovudsak gjennom bøndenes omsetningsavgift, som igjen blir fastsett av Omsetningsrådet. Samstundes kan den bli påverka av regjeringa via lov og forskrift.

Meberg fortel at næringa, både produsentar, handelen og grossistar, står bak valet dei har tatt om å stå aleine. Ho viser òg til at dei er midt oppe i ei nasjonal satsing på grønt, og at regjeringa har kosthaldsråd som seier at vi bør ete meir frukt og grønt og at norsk grønnsaksproduksjon skal bli styrka.

– Vi kan nå samfunnsmåla best mogleg som sjølvstendig opplysningskontor, seier ho.

– Eg er òg opptatt av kommunikasjon, korleis vi skal klare å få folk til å ete meir frukt og grønt. For å få fram den bodskapen vil det vere best for OFG å stå aleine, fortset styreleiaren.

Saknar konsekvensutgreiing

Ho tykkjer det har vore vanskeleg å forstå grunngjevinga for at Omsetningsrådet ønskjer å samlokalisera dei fire opplysningskontora, som har ulik organisasjonsform, mål og strategiar, og etterlyser kva rådet legg i ei samlokalisering.

– Vi kan samarbeide utan å vere lokalisert ved sida av kvarandre. Det har vi gjort i tidlegare prosjekt, men det betyr ikkje at vi må samlokaliserast, seier Meberg.

– Vi saknar ei grundig konsekvensutgreiing og grunngiving for samlokalisering. Vi har tatt initiativ og snakka med både den eine og den andre for å forstå prosessen, men vi hadde sett pris på litt meir klarleik i kva det dreier seg om.

– Ikkje drøfta det

På spørsmål om dei vil ha ei konsekvensutgreiing, svarar leiar i Omsetningsrådet Bjørg Tørresdal:

– Vi har ikkje drøfta det, så det kan eg ikkje spekulere i. Deg eg kan seie, er at vi har eit vedtak frå 20. mai i fjor om å samlokalisere dei fire opplysningskontora. Vi er i ein prosess, men det er ingen nye konklusjonar i saka frå Omsetningsrådet.

I vedtaket frå møtet i rådet 20. mai i fjor, heiter det:

«Omsetningsrådet ber om at det startes en prosess hvor fire kontor beholdes, men samlokaliseres og at det settes krav til samarbeid på bestemte områder.»

Vedtaket kom i kjølvatnet av at dåverande landbruksminister i 2017, Jon Georg Dale (Frp), foreslo å avvikle finansieringa over omsetningsavgifta. Det gjekk ikkje Stortinget med på, og dei bad i staden om ein gjennomgang av verkemiddelbruken.

Ekstern bistand

I protokollen frå førre møte, 11. februar, kjem det fram at dei tre andre kontora ikkje har vurdert for eller imot problemstillinga om samlokalisering. Men Omsetningsrådet skriv:

«Som en oppfølging av OFGs drøfting av fordeler og ulemper ved samlokalisering, har de derfor levert et supplerende innspill [...] som på flere områder gir motsatte vurderinger sammenliknet med OFG».

Nationen har søkt innsyn i rapportane, men Landbruksdirektoratet viser til at dei førebels er unntatt offentlegheit fordi dei er utarbeidd for intern saksforberedelse. I protokollen frå førre møte kjem det også fram at Omsetningsrådet vil sjå etter moglegheita for ekstern bistand i den vidare prosessen med opplysningskontora.