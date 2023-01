Fredrikstad har mistet over ti prosent av matjorda siden 2000

Fredrikstad Blad: – Helt horribelt, sier Erik Skauen, MDG-gruppeleder og leder av kultur- og miljøutvalget.

– Når man har så lite landareal det går an å dyrke på som Norge, er det dumt å bruke det til bygging, sier gårdbruker Lars-Håkon Wennersberg.

I løpet av 20 år, fra 2000 til 2020, mistet nemlig Fredrikstad 7.114 dekar med dyrket mark. I år 2000 var det 69.414 dekar i drift. I 2020 var 62.300 dekar, fremgår det av et forslag til ny landbruksplan som politikerne snart får på bordet.

– Bør ikke bygge ned en kvadratmeter

Siden man kalkulerer med at man får en halv kilo mel – nok til ett brød – ut av hver kvadratmeter dyrka jord, betyr det at Fredrikstad har mistet matjord tilsvarende mer enn sju millioner brød på disse årene.

Erik Skauen mener at det nå må tas kraftige grep for å verne om det vi har igjen – både nasjonalt og lokalt.

– Arbeidsplassene i landbruket er viktige. Å sikre økt selvforsyningsgrad er viktig. Landbruksarealer er også trivelige, de er kulturarv og de er viktige for folkehelsa. Konklusjonen er egentlig at vi ikke bør bygge ned så mye som en kvadratmeter til når vi nå skal rullere arealplanen på nytt, sier Skauen.

Blir tema i arealplanen

Matjorda blir nemlig tema i det nye arealplanforslaget politikerne snart får på bordet.

Da politikerne i våres bestemte seg for hvilke temaer som skal tas opp når den skal fornyes, fikk MDG flertall for at natur og matjord skal utredes.

Dette nettopp for å finne ut hvordan kommunen skal forvalte matproduserende areal.

– For å kunne snu den negative trenden, må vi gjøre flere ting. En av tingene er å skaffe oss kunnskap om hva vi har, sier Erik Skauen.

Skauen mener blant annet at det må komme strengere rammer fra nasjonalt hold mot å bygge ned matjord – i tillegg til at det bør bli dyrere å bygge ned matjord.

– Jeg har forventninger til det når Sp nå sitter i posisjon, sier Skauen.

Gamle «synder» gir mer nedbygging

Som Fredriksstad Blad fortalte i våres, ligger det imidlertid fortsatt an til mer nedbygging av matjord i Fredrikstad: I Ørebekk næringsområde skal det bygges ned rundt 71 dekar med matjord. På Gudebergjordet har flertallet vedtatt å bruke 100 dekar matjord til utvikling. Åledalslinja vil stort sett gå over det som i dag er landbruksareal. Næringsparken Glemmen gård vil også kreve jordbruksarealer.

– En ting som kan være vanskelig å forstå, er at det er noen gamle bindinger med reguleringsplaner som er startet opp i en tid med andre holdninger, og som dermed er vanskelig å nappe ut. Slike følgefeil må det bli mindre og mindre av, men det tar jo noen år.

– Så vi må regne med fortsatt nedbygging av dekarene vi nå har igjen?

– Jeg vil tro at det med stor sannsynlighet ligger noen reguleringsplaner som utbyggere har investert mye penger i opp gjennom. Hvis vi napper ut dem, kan det nok ende med rettslige krav mot oss, sier Skauen.

Mener det må gå an å gjøre noe

Lars Håkon Wennersberg, gårdbruker og leder av Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler er helt på linje med Skauen når det gjelder viktigheten av matjorden og behovet for å gjøre noen grep.

– Det er viktig for hele kretsløpet og for matsikkerheten at det blir produsert mat der det kan produseres mat. Landbrukets oppgave er jo å produsere mat til befolkningen. Nå når det er krig i matfatene i Europa, ser vi også at det ikke bare er å handle fritt. Vi er rike og klarer oss nok, men det går ut over resten av verden, sier Wennersberg.

Han kan imidlertid ikke skjønne at det skal være helt håpløst å gjøre noe med gamle synder – altså gamle reguleringsplaner som ikke er realisert enda og vil gi enda mer nedbygging.

– Jeg synes det blir veldig lettvint å argumentere med at en plan er 20 år gammel. Det er vel ikke hugd i sten at den må gjennomføres akkurat på dyrka mark. Da må politikerne tenke seg om en gang ti. Kanskje det er mulig å flytte prosjekter til andre områder som tar mindre dyrka mark?

I samme tidsrom som Fredrikstad har mistet over 7.000 dekar dyrka jord, har også antall aktive jordbruksbedrifter gått ned fra 347 til 209.

Hva som er arealplanforslaget fra kommunens administrasjon, blir kjent senere i januar.