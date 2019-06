Franske bønder hardt rammet av uvær

– Det er katastrofalt. Jeg har sjelden sett slik scener. Det er utenkelig at bønder blir tvunget til konkurs på grunn av dette, sier Frankrikes landbruksminister Didier Guillaume til TV-kanalen BFM søndag.

Haglkuler på størrelse med bordtennisballer deiset ned over Frankrike og Sveits på lørdag. I tillegg til haggelet ble det målt svært kraftig vind.

Guillaume fastslo samtidig at landet erklærer en nødssituasjonen for å sikre forsikringsutbetalinger og hjelp til de som er rammet.

– Nesten all innhøstingen min er ødelagt, sier bonden Gregory Chardon, som gror aprikoser, pærer og kirsebær i La Roche-de-Glun sør i Frankrike.

Haglstormen ødela frontruter på biler og hustak da den herjet som verst.

Annonse

En kvinne omkom i Haute-Savoie-regionen etter at et tre falt over campingvognen hennes.

Hundrevis av personer ringte nødetatene angående problemer knyttet til uværet, mens ti personer er meldt skadd.

Den franske nasjonale interesseorganisasjonen for franske fruktbønder uttrykker på sosiale medier helhjertet støtte til rammede fruktbønder i områdene som er rammet, og viser bilder av ødelagte avlinger.

La FNPF de tout cœur avec les arboriculteurs de la région Rhône-Alpes au lendemain des intempéries qui ont ravagé les vergers #catastrophenaturelle #solidarité @Min_Agriculture @FNSEA @Interfel pic.twitter.com/BlcO9uwa9n — FNPFruits (@FNPFruits) 16. juni 2019

(©NTB)