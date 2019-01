Demonstrerer mot rovdyrpolitikken

Tirsdag er Oslos gater mellom Youngstorget og Stortinget fylt med demonstranter og fakler, hvor folk ønsker å vise sin misnøye mot regjeringens rovdyrpolitikk. Blant annet er det mange fra Innlandet som har tatt turen inn til hovedstaden.

– Det er 770 fra Hedmark og 300 fra Oppland som er forhåndspåmeldt på busser til Oslo, sa Kristina Hegge leder i Oppland Bondelag til NRK tidligere i dag.

Det er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk som sammen med Naturbruksalliansen står bak demonstrasjonen i Oslo tirsdag kveld.

– Ola må gå, ta med Erna óg, ropte blant annet demonstrantene og henviste til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og statsminister Erna Solberg. Demonstrantene mener regjeringen ikke følger Stortingets vedtak, kjent som rovdyrforliket.

Under er en oppsummering av noe av de viktigste tingene som har skjedd innen rovdyrforvaltningen den siste tiden.

* Regjeringens vedtok 17. desember å tillate ulvejakt innenfor skjermingssonen for første gang etter at denne ble etablert i 2004. Det dreier seg om inntil tre dyr i den såkalte Slettås-flokken. I alt 29 ulv ble vedtatt felt.

* Rovviltnemndene hadde foreslått å skyte 43 ulver i årets lisensjakt, blant dem tre flokker innenfor ulvesonen.

* To ulver i Slettås-flokken ble felt 1. januar, samme dag som jakta startet. Det er usikkert om det er en tredje ulv i denne flokken, men jakta kan bli tatt opp igjen om det blir oppdaget spor.

* Norsk ulvepolitikk vekker sterke følelser, og begge parter mobiliserer nå politisk.

* Ulvemotstanderne reagerer på at antallet ulv vedtatt felt er lavere en anbefalingen fra rovviltnemnda, og mener det er nødvendig å avlive ulv i ulvesonen for å komme ned mot det bestandsmålet Stortinget har satt.

* Miljøorganisasjonene mener på sin side det er uakseptabelt at regjeringen nå åpner for å felle ulv innenfor området der myndighetene har bestemt at rovdyrene skal ha lov til å etablere seg.

* Dyrevernsorganisasjonen NOAH har tatt Klima- og miljødepartementet til retten på grunn av vedtaket om å felle ulv innenfor ulvesonen. Organisasjonen mener vedtaket er ugyldig, og ba også byfogden i Oslo om å sette foten ned for ytterligere jakt i ulvesonen inntil domstolen har vurdert om vedtaket er gyldig. Byfogden i Oslo avviste 3. januar NOAHs krav.