– Forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene fungerer ikke etter hensikten

[Artikkelen blir oppdatert]

«Svak styring preger rovviltforvaltningen. Rovviltnemndene og miljømyndighetene er uenige i hvordan sonene prioritert for rovvilt og beitedyr skal utformes og plasseres. Det bidrar til at forvaltningen av rovvilt og beskyttelse av beitenæringene ikke fungerer etter hensikten.»

Det skriver Riksrevisjonen i en rapport offentliggjort tirsdag.

Riksrevisjonen har vurdert om Klima- og miljødepartementet i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet forvalter rovdyra på en måte som legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring.

«Kritikkverdig»

Riksrevisjonen opererer med fire kategorier av kritikk. Den minst alvorlige av disse er kategorien «kritikkverdig», som brukes til å beskrive «mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke nødvendigvis er alvorlige». I Riksrevisjonens gjennomgang er det ett tilfelle av eksplisitt kritikk mot departementet. Kritikken går på at det i Nordland (rovviltregion 7) ikke foreligger noen vedtatt forvaltningsplan. Slik har det vært siden sommeren 2018, da departementet underkjente den forvaltningsplanen som den regionale rovviltnemnda hadde utarbeidet.

Riksrevisjonen skriver at de «vurderer det som kritikkverdig at Klima- og miljødepartementet har latt det gå så lang tid uten å avklare uenighet og sørge for at det foreligger en godkjent forvaltningsplan som ivaretar det todelte målet for rovviltforvaltningen».

Her er hovedfunnene som Riksrevisjonen lister opp:

• «Stortingets bestandsmål for rovvilt er delvis nådd, og det er utfordringer med den genetiske levedyktigheten til ulv og jerv i Skandinavia.»

• «Sauenæringen er livskraftig nasjonalt, men noen beiteområder har svært høy rovviltbelastning.»

• «Forutsetningene om soneforvaltning er bare delvis innfridd, og soneforvaltningen er særlig lite egnet for å ivareta reindriftsnæringen.»

• «Lisensfelling fungerer som virkemiddel for å regulere de fleste rovviltbestandene, men skadefelling er i liten grad effektiv.»

• «Miljøforvaltningen har for lite kunnskap både om tapsårsaker og om effekter av forebyggende tiltak.»

• «Klima- og miljødepartementet har ikke sørget for å avklare uenighet om regionale forvaltningsplaner for rovvilt.»

Riksrevisor Per-Kristian Foss påpeker at det flere steder er store lokale utfordringer med tap av beitedyr til rovvilt, selv om sonene fungerer bedre i noen regioner enn andre.

– I tillegg er soneforvaltning særlig dårlig egnet for å ivareta reindriftsnæringen, sier Foss.

Han viser til at det i flere forvaltningsregioner er problemer med å nå bestandsmålet for rovvilt innenfor rovviltsonene. Derfor praktiseres ikke alltid felling som forutsatt i beiteprioritert sone, heter det i en pressemelding fra Riksrevisjonen, hvor det også legges vekt på at dette medfører økt rovviltbelastning for beitenæringene og høyere konfliktnivå.

Ingen plan i Nordland

Når Riksrevisjonen bemerker at det i Nordland (rovviltregion 7) ikke foreligger noen godkjent forvaltningsplan, skyldes det en uenighet mellom rovviltnemnda i regionen og Klima- og miljødepartementet.

Konflikten dreier seg om inndeling av regionen i beiteprioriterte og rovviltprioriterte soner, særlig når det gjelder yngleområder for bjørn og hvor store de skal være.

– Klima- og miljødepartementet har latt det gå for lang tid uten å sørge for at det foreligger en godkjent forvaltningsplan i Nordland, og det er kritikkverdig, sier Foss.

Undersøkelsen til Riksrevisjonen viser at det også er uenighet mellom rovviltnemndene i flere sammenhenger.

– Departementet skal ivareta nasjonal rovviltpolitikk når samordningen på regionalt nivå ikke fungerer, og må bidra til å avklare uenighet med og mellom rovviltnemndene.

Stort trykk i grenseområder

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, sier hun ikke har rukket å lese rapporten i sin helhet, men er glad for at aspekter som NRL har kritisert i forvaltningen over lang tid blir plukket opp.

– Det er viktig å følge opp denne kritikken også over lengre tid. Denne rapporten er helt klart et viktig dokument for reindriftsnæringa å til i vår dialog med sentrale myndigheter, fordi den underbygger kritikk vi har kommet med tidligere, sier Jåma til Nationen.

Fot reindriftsnæringa er dårlig samhandling mellom rovviltnemndene en stor utfordring, ifølge Jåma.

– Om vi ser på grenseområdene mellom Trøndelag og Nordland, som ligger i hver sin rovviltregion, ser vi at det blir stort rovdyrtrykk for dem som driver med rein i disse områdene. Hadde det vært bedre samarbeid mellom rovviltnemndene i de to regionene, ville helheten i forvaltningen blitt mye bedre, sier Jåma.

Rådgiver for naturmangfold i WWF Norge, Sverre Lundemo, sier Riksrevisjonens konklusjon er i tråd med hva han forventet.

– I dag har vi dessverre en rovdyrforvaltning som i realiteten legger opp til at de fire store rovdyrene vi har i Norge forblir sterkt eller kritisk truet i all overskuelig framtid. Det er stort fokus på tapsreduserende tiltak i enkelte områder, som for eksempel i ulvesonen, og i enkelte deler av Trøndelag, men i resten av landet er terskelen for uttak av rovdyr svært lav. Dette er ikke en forvaltningspraksis som legger opp til å ivareta rovdyrenes interesser i tilstrekkelig grad, sier Lundemo.

Han peker på at ikke i utgangspunktet Riksrevisjonen skal vurdere hvorvidt bestandsmålene er riktig satt, men påpeker likevel at ulven er truet selv når bestandsmålet er sett oppnådd.

– I tillegg trekker Riksrevisjonen frem at flere steder er rovviltprioriterte soner for små eller for oppsplittet til at de fungerer etter hensikten.

Riksrevisjonens vurdering handler om hvorvidt rovdyrforliket er oppfylt eller ikke, understreker Lundemo.

– Dagens vurdering er altså ikke noen vurdering av om politikken som sådan er god. Når vi ser det høye konfliktnivået, særlig rundt ulven, er det tydelig at det trengs mer dialog og nye ideer for å få på plass en rovdyrforvaltning som ivaretar alle de berørte sine interesser. Også riksrevisjonen peker på at det høye konfliktnivået hindrer god forvaltning.