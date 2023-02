Fortvilte bykommuner søker sultne sauer og kyr som kan stoppe gjengroing

Nedlagte gårdsbruk og færre husdyr på beite er ikke bare en trussel for åpne kulturlandskap og biologisk mangfold på landsbygda og i distriktene.

I urbane områder viser det seg at færre gårder i drift og husdyr på beite i både inn- og utmark får store konsekvenser for både trivsel og rekreasjonsmuligheter for folk som bor i byene.

Mange bykommuner fortviler over åpne landskap med populære turområder som er i ferd med å gro helt igjen når beitedyra forsvinner. Samtidig truer den sterke gjengroinga det rike biologiske mangfoldet med variert dyre- og planteliv rundt større byer.

Byfolkets turområder gror igjen

Karlstad med nesten 100.000 innbyggere, i Värmland midt i Sverige, er en av flere bykommuner i Skandinavia som tar konsekvensene av denne utviklingen. Nå søker kommunen etter beitende husdyr og bønder som kan trå til for å sikre åpne kulturlandskap for både biologisk mangfold, trivsel og rekreasjon for bybefolkninga.

– Karlstad kommune søker nå sauer og kyr til landbruksleie i en rekke kulturlandskap i ulike deler av kommunen. Håpet er at mange firbeinte husdyr snart skal flytte inn på beite her – noe som også gagner det biologiske mangfoldet, sier arealforvalter i Karlstad kommune, Ida Höjskeld.

– Vi har en rekke områder med høy naturverdi som også er godt besøkte turområder for fotturer, sykling og løping. Så snart håper vi at innbyggerne i Karlstad kan se både kyr og sauer på treningsrunden, legger hun til.

Søker beitedyr til byområder som gror igjen

Hun opplyser at Karlstad kommunen blant annet søker beitedyr til populære natur- og uteområder med attraktiv beliggenhet nær Karlstads byområde.

Annonse

– Den største av leieavtalene består av flere områder som er best egnet for beite eller slått til storfe. Det totale arealet her er på 46 hektar. Vi har også ledig et område på 8 hektar, som nok er best egnet for sauebeite, Höjskeld.

Hun opplyser at flere av beiteområdene som nå tilbys rundt byen Karlstad har høye naturverdier.

– Blant annet vokser det mange engplanter på disse beiteområdene som er viktig mat for mange insekter. I tillegg er det her mange insekter, der en god del er rødlistet og avhengig av åpne landområder med engplanter, sier Höjskeld.

Kommunen har utarbeidet en forvaltningsplan som beskriver hvordan husdyreierne skal forvalte beiteområdene de får tildelt.

By tilbyr over 70 beiteområder til sauer og kyr

– Når dyr beiter eller engene blir slått, skaper det gode forutsetninger for at mange forskjellige planter og insekter skal trives. Dette gagner igjen det biologiske mangfoldet, sier Höjskeld.

Totalt har Karlstad kommune nå om lag 70 leieavtaler med husdyrbønder som får bruke større eller mindre områder med eng og utmark til slått eller beite for sauer og storfe i bymarka. Hovedmålet med disse avtalene er at husdyrbeitinga skal bidra til et åpent landskap i utmarka rundt byen.

Kommunikasjonsrådgiver i Karlstad kommune, Mimmi Bengtsson, opplyser at regionen også har et eget beiteorgan med en nemnd hvor det opprettes kontakt mellom grunneiere og dyreeiere.

– Her kan de som har husdyr finne beite til dyrene dine – og de som har jord kan få dyr som beiter der, sier Bengtsson.

Kostnaden for leie av beitemark er tilpasset avkastningen av området. Det deles også ut støtte til bønder for å forvalte jord og dyr.

– Dersom det er noen spesielle forvaltningskrav må leietaker ta hensyn til dette, for eksempel hvis det er høye naturverdier. En god del av beitearealet i bymarka vår er allerede utleid. Vi håper det også snart kommer sauer og storfe på de nye områdene rundt byen Karlstad som vi skal leie ut til beite, sier Bengtsson.