Fortsetter importforbud på tørka bønner

Mattilsynet la i 2015 inn et forbud mot import av tørka bønner fra Nigeria etter funn at sprøytegiften pesticider. Nå forlenges forbudet mot import fram til 2022. Grunnen er at det ikke er tegn til bedring, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

Annonse

Det var Helse- og omsorgsdepartementet som i 2015 fikk på plass en forskrift med forbud mot import.

Pesticider er kjemiske midler mot skadelige organismer, og brukes på blant annet planter og tekstiler. Det kan også brukes på ytre parasitter hos mennesker og dyr. Mest normalt er det å bruke pesticider for å ta knekken på parasitter som skader planter.