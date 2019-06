Forskingsmillionar til pæredyrking og miljøgiftkartlegging

Njøs Næringsutvikling får 3 millionar kroner til forsking på nye og hardføre pæresortar og korleis ein kan sikre at pærene når forbrukarane som førsteklasses produkt. Då må pærene smake godt, sjå innbydande ut og tole transporten ut i butikkane.

– Dersom ein lykkast med denne forskinga, kan det bidra til at norsk pæreproduksjon kjem seg opp frå den bølgjedalen han har vore nede i, seier fylkesordførarar Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane fylkeskommune, som òg er styreleiar i det regionale forskingsfondet.

Den same fylkeskommunen får elles 2,9 millionar kroner til å utvikle verktøy for risikovurdering innanfor den lokale og regionale miljø- og vassforvaltninga. Verktøya skal gjere det lettare å analysere konsekvensane av klimaendringar i form av meir og meir ekstrem nedbør og auka avrenning frå jordbruk, industri og avfallsdeponi til elvar, sjøar og fjordar.

Samarbeidspartnarar i prosjektet er Stiftinga Vestlandsforsking, NTNU, Fylkesmannen i Vestfold, Fylkesmannen i Trøndelag, Tønsberg kommune og fylkeskommunane Vestfold, Telemark og Trøndelag.

Følling kan elles fortelje om høg kvalitet på søknadene Regionalt forskingsfond Vestlandet har behandla i denne omgangen.

– Mange som får avslag, har fått særs gode karakterar av fagpanel utnemnde av Noregs forskingsråd og kunne gitt viktige bidrag til innovasjon og verdiskaping i landsdelen. Dette viser at tida er moden for å styrkje dei regionale forskingsfonda økonomisk, slik eit regjeringsutnemnt ekspertutval allereie har gått inn for. Fylkeskommunane har vist seg meir enn kapable til å forvalte forskingsmidlar på vegner av fellesskapen, seier fylkesordføraren i Sogn og Fjordane.