Forskere: Vi kan produsere mer korn i Norge

– Det er gode muligheter for å øke produksjonen av norsk korn. Dagens areal har nemlig et betydelig høyere avlingspotensial enn det som høstes, skriver Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på sine nettsider.

Forskerne har også funnet ut at det såkalte avlingsgapet, forskjellen mellom potensialet av det som kan dyrkes og det som faktisk blir dyrket, er større i Norge enn i andre europeiske land.

– Det er påvist et stort «avlingsgap», men det indikerer også potensial for forbedringer, sier forskerne Till Seehusen i NIBIO og Anne Kjersti Uhlen i NMBU.

Nedadgående kornareal

Nylig kunne Nationen fortelle at kornarealet i Norge går nedover i økende tempo. Nedgangen var på nær 60.000 dekar fra 2017 til 2018 og litt over 62.000 dekar fra 2018 til 2019. I perioden fra 2004 og 2018 har kornarealet gått ned med 527.000 dekar.

– Det beste for å øke matproduksjonen, er å produsere mer på eksisterende arealer, sier Seehusen. Det pekes på at dette også vil gjøre at kornbøndene sitter igjen med mer økonomisk.

Annonse

Det kommer samtidig fram at det også er noen forklaringer på hvorfor avlingsgapet er større i Norge enn i andre land.

– Den korte vekstsesongen er det mest krevende her i Norge. Spesielt hvis en får nedbør under åkerarbeid eller høsting, sier Seehusen.

Forskerne har likevel tro på at norske kornbønder kan få enda mer ut av kornarealene sine.

– De gode kornavlingene de siste årene bekrefter at også små endringer kan gi mye utslag om forholdene er riktige. Det er positivt og burde være en motivasjon til å fortsette denne innsatsen. En bærekraftig reduksjon av avlingsgapet kan også bidra til en forbedret utnyttelse av innsatsfaktorene og hjelpe til å minske landbrukets karbonfotavtrykk, skriver i forskningsrapporten.

Klimakur

I den nylige Klimakur-rapporten som Miljødirektoratet står ansvarlig for, er at av tiltakene knyttet til jordbruket en omlegging av forbruket og dermed produksjonen av kjøtt, og økt produksjon korn, grønnsaker og frukt.

Dette forslaget kan vel å merke gå hardt utover både sysselsettingen i landbruket og andel matjord i bruk.