Forskere mener norskproduserte bønner kan erstatte soya

Det er forskere ved Københavns Universitet som har funnet en metode for å lage proteinpulver av hestebønner. Ifølge forskerne er bønnene mer klimavennlig enn soya, og de mener derfor at den kan erstatte soya som proteinerstatning.

En undersøkelse fra OsloMet i 2019 viser at 35 prosent av de unge og 24 prosent av eldre vil spise mindre storfekjøtt.

Langreist

I dag tyr mange til produkter laget av soya som kjøtterstatter, som importeres fra land som Canada, Brasil og USA. Soyaproduksjonen har blant annet bidratt til økt klimautslipp og avskoging.

Nå mener forskerne at de kan ha funnet en mulig erstatter for langreist soya. Forskning fra instituttet for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet viser at bønnene et like godt alternativ for å skaffe proteiner som soya, og at den er bedre for klimaet.

– Mange forbrukere skriker etter alternativer til soya som belaster miljøet hardt. Derfor har vi funnet en måte å bearbeide hestebønnen, slik at vi kan produsere et konsentrert proteinpulver. Fordelen med hestebønner er også at det kan dyrkes lokalt i Danmark, det er godt nytt for klimaet, sier Iben Lykke Petersen, adjunkt på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet og en av forskerne bak den nye studien, til Universitets nettsider.

Kan dyrkes i Norge

Ifølge Plantasjens planteguide er hestebønnen en lettdyrkelig og hardfør art, som kan overleve frostnetter. Den kan plantes så fort telen har gått ut av jorda, og kan plantes i Norge.

Forskerne ved universitet peker også på at soya er genmodifisert, slik at det blant annet skal tåle Roundup.

– Også her er mange forbrukere kritiske til hva det har av konsekvenser for miljøet, sier Lykke Petersen.

Forskerne kom fram til at hestebønner var et bedre alternativ for å lage et proteinpulver enn for eksempel linser, bokhvete og quinoa. Gjennom metoden har forskerne skilt ut stoffer i bønnen som hemmer fordøyelsen av proteiner.

– Vårt resultat viser at gjennom denne metoden øker proteininnholdet markant. Vi kan i vår test se at vi har nesten like lett for å fordøye proteinet som når vi bryter ned proteiner fra animalske produkter som kjøtt og egg.