Fleire forskarar og aktørar frå landbruksnæringa var torsdag samla til digitalt konferanse for å diskutere bruken av norske landbruksareal i framtida. Forholdet mellom landeigar og dei som brukar jorda var noko som blei mykje diskutert.

– Det er viktig å gi merksemd til eit så viktig tema. Det at jordbruksareal er i aktiv drift reduserer sjansen for nedbygging. Dyrka jord er heilag grunn for meg, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad i opningstalen sin under konferansen torsdag.

Dialog med bøndene

Konferansen torsdag sprang ut av forskingsprosjektet Arealfragmentering i Landbruket: Årsaker, konsekvensar og tiltak (Landfrag). Prosjektet har blant anna hatt med seg forskarar frå Ruralis, Nibio, Nordlandsforsking og NMBU.

Ein av forskarane, som òg heldt innlegg på konferansen, er Tone Magnussen i Nordlandsforsking.

– Eigarskap og bruk heng ikkje lenger saman. Det kan gi vanskar både for bonde og drivar, sa ho i innlegget sitt.

Ho viste til at ho saman med andre i prosjektet har reist rundt og møtt både landeigarar og drivarar til uformell dialog i opne folkemøte.

– Å leige vekk landbruksjord inneber at det vil halde fram å vere drift på jorda. Samstundes er det ein del utfordringar knytt til det. Mange eigarar kan ha vanskar med å leige vekk jord fordi dei i det lengste håpar at kommande generasjonar vil overta. I tillegg ser vi at det kan bli problem knytt til avstand mellom driftsbygg og jorda som skal drivast, sa Magnussen.

Ho peika på at møta som ho og andre i prosjektgruppa har hatt, har vore med å få desse og andre utfordringar opp på dagsordenen på ein god måte.

– Medmenneskelege relasjonar er viktig, sa ho.

Ansvar for vedlikehald

Ein annan som heldt innlegg under konferansen var Per Helge Haugdal ved Norsk landbruksrådgiving i Trøndelag. Han delte erfaringar dei har gjort seg med bruk av såkalla jordmeklar – ein som går inn og forhandlar mellom jordeigar og leigetakar når jord skal leigast ut.

– Vi har blant anna sendt ut ei spørjeundersøking til bøndene i området vårt. Der kjem det tydeleg fram at det dei fleste kunne tenkt seg hjelp til å klarlegge i kontraktsprosessen, er korleis ein fordelar det økonomiske ansvaret for vedlikehald av jordstykka i leigeperioden, sa han.

– Dei aller fleste syns likevel at leigeavtalane var gode nok utan at ein tredjepart hadde vore inne og mekla, sa han.