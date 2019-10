Forlenget fellingstillatelse i Trøndelag - ulv observert i Levanger

– Jeg har aldri sett et dyr på norsk jord som har sprunget så raskt. Jeg har lest at den kan springe opp mot 60 kilometer i timen, og det tror jeg sannelig den gjorde.

Det sier Jann-Magnar Fiskvik til Trønder-Avisa. Søndag kveld var han ute på tur med datteren på Rinnleiret i Levanger.

Han er overbevist over at det var en ulv han så.

– Jeg trodde først det var rev, men så oppdaget jeg at den var altfor stor til det. Det var en stor rumpe, så det var ikke snakk om en schæferhund.

Fellingstillatelse siden 10. juni

Torsdag forrige uke ble det gitt forlenget fellingstillatelse på to ulver i Meråker, Stjørdal, Verdal og Levanger kommune.

Det har blitt dokumentert ulveskader i området siden 10. juni, den gang i Storstyggdalen i Meråker. Det ble først gitt fellingstillatelse 19. juni. Skadefellingstillatelsen har blitt forlenget flere ganger, og gjelder nå fram til til torsdag 17. oktober.

Det er totalt påvist 100 sau, lam og rein tatt av ulv gjennom beitesesongen. Fra 1. september til 17. september, den siste skadedatoen, er det påvist 23 kadaver.

DNA-prøver har fastslått at det skal være snakk om to individer, en hann- og en hunnulv, begge fra Sverige. Fylkesmannen skriver i fellingstillatelsen at de finner det sannsynlig at begge oppholder seg i grenseområdene mellom Meråker, Verdal, Stjørdal og Levanger kommuner.

Kommunen: – Rykket ut med en gang

Til Trønder-Avisa sier rådgiver i Levanger kommune, Rune Sørholt, at deler av fellingslaget i Verdal og Levanger rykket raskt ut søndag.

– Det har vært mannskaper fra fellingslaget ute i natt. Vi valgte å rykke ut med en gang, og jobber ut fra at det er en ulv som ble observert. For å lykkes med en felling så er avgjørende å komme i gang så raskt som mulig, sier han.

Det skal ikke ha vært gjort noen ytterligere observasjoner. Dersom det er snakk om ulv har den krysset E6 og vil dermed være utenfor fellingsområde.

– Da er den i et område med mye folk, påpeker Sørholt til avisa.

SNO: – Vanskelig å vurdere

Jann-Magnar Fiskvik fikk også tatt et bilde av et spor han mener er etter ulv. Stein Sagvold i Statens Naturoppsyn sier til Trønder-Avisa at han ikke kan bekrefte om det er snakk om en ulv eller ikke.

– Det går mye på sporstørrelse og hvilket underlag sporene er på, så det er meget vanskelig å vurdere, sier Sagvold.