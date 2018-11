Kålrabistappe høyrer naturleg til pinnekjøtet, og det er difor venta at salet av kålrot aukar kraftig fram mot jul. Allereie har forsyninga og salet auka betydeleg, opplyser Landbruksdirektoratet. Forsyninga av kålrot auka med 100 tonn i veka som var.

Direktoratet viser til at kvaliteten på kålrota no er fin, etter at ein er kvitt ein del treen kålrot som var på marknaden. Det er også venta at prisen vil gå merkbart ned i veka som kjem.