For mykje av alt

Det låg over 2100 tonn storfekjøtt, nær 2700 tonn kjøtt frå sauer og lam og nær 5600 tonn svinekjøtt på reguleringslager sist veke. I tilegg kjem tiltakande overproduksjon av egg, viser statistikk frå Nortura.

– Må få nye verktøy

For neste år ventar Nortura eit overskot på nye 2500 tonn svinekjøtt, noko som vil kome på toppen av det som ligg på lager ved nyttår.

Direktør Ole Nikolai Skulberg i Nortura totalmarked, avdelinga i bondesamvirket som har ansvaret for marknadsreguleringa, ventar at lageret med svinekjøtt vil bli bygd gradvis ned fram mot jul grunna uttak av ribbe.

Slakting av lettare gris og redusert inseminering bidreg til at overskotet ikkje blir endå større.

– Det er framleis svært krevande og vi dreg i tillegg med oss eit stort reguleringslager. Reguleringseksporten forsvinn også etter år 2020. Produksjonen av gris må ned i god tid før det, seier Skulberg, som seier at det er 4000 purker for mykje i marknaden.

– Kva vil de gjere?

– Slakting av lett gris gir oss eit lite pusterom og redusert inseminering bidreg, men med 4000 purker for mykje så må nok nokon produsentar vurdere å slutte, seier Skulberg.

Omsetningsrådet greier ut nye verktøy for marknads- og produksjonsregulering. Skulberg seier Nortura ventar at nye verktøy blir tilgjengelege innan kort tid.

Annonse

– Vi har ein klar ambisjon om å ha nye verktøy på plass så tidleg som mogleg og seinast i starten på 2019, seier Skulberg, som meiner ein ikkje treng vente til heile gjennomgangen er ferdig før nye tiltak blir innført.

– På gris er det akutt behov for nye tiltak for produksjonsregulering, men vi vil òg sjå på sjansen til nye verktøy for produksjonsregulering på sau, lam og storfe, seier Skulberg.

Uro òg for fjøsbygging

Skulberg viser til at det nærmar seg marknadsdekning også på storfe. Med dei båsplassane som er innvilga gjennom Innovasjon Norge, som vil gi auka produksjonskapasitet framover, vil det ifølgje Skulberg ikkje vere særleg rom for meir utbygging på storfe framover.

– De er bekymra for overproduksjon av storfe?

– Ja, viss den etableringsiveren vi har sett siste åra held fram, så vil vi få ein overproduksjon. Fallande sal og aukande produksjon er ein krevande situasjon. Eg vil oppfordre folk til å tenke seg om to gonger før dei vel å etablere ny produksjon med storfe, seier Skulberg.

– Kva tenker du om at det nå er overproduksjon av «alt»?

– Vi ser resultatet av ein politikk der fokuset i mange år har vore på auka produksjon og at forbruket ikkje klarer halde tritt.

– Må produksjonen ned?

– Ein må iallfall vere veldig forsiktig med produksjonsauke framover. Vi har eit veldig sterkt ønske om å få på plass nye verktøy for produksjonsregulering. Det behovet blir forsterka når alle varer må seljast her i landet framover, seier Skulberg.