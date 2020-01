For første gang skal en nordmann lede OECDs landbrukskomité

Bergset jobber til daglig som fagdirektør i Landbruks- og matdepartementet, men skal i 2020 også lede for OECDs landbrukskomité. Dette er første gang en nordmann leder komiteen.

Ifølge departementet gjør OECD et omfattende arbeid innenfor landbruksfeltet for sine medlemsland og samarbeidsland.

Jobber frem rapporter om landbruket

Komiteen møtes to ganger i året, i tillegg til at det er møter i tre underkomiteer, som arbeider fram rapporter om ulike spørsmål innenfor landbruk.

"Agricultural Policy Monitoring & Evaluation (M & E) rapporterer om sentrale endringer i landbrukspolitikken hvert år og gir anslag for støtte til landbrukssektoren i mer enn 50 land. Arbeidet gir for eksempel økt innsikt i miljøpolitikken i landbruket, politikk som bidrar til kostnadseffektivitet, bærekraftsrelaterte indikatorer og bedre forståelse av skatt og avgifter for jordbruket", skriver Landbruksdepartementet på sine hjemmesider.

Marshall-hjelpen

Blant temaene som er viktig for OECD er det globale matsystemet, og hvordan matsikkerhet og ernæring skal sikres for hele verdens befolkning.

"Forbedring av landbruks- og matsystemenes motstandskraft i møte med et endret risikomiljø er sentralt, og dette krever en helhetlig tilnærming til arbeidet med risiko", skriver departementet.

OECD er en organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling internasjonalt. Organisasjonen er en videreføring av OEEC, som ble opprettet for å gjennomføre Marshall-hjelpen etter andre verdenskrig.

Norge ble medlem i organisasjonen i 1961.