For første gang siden 2008 er utenlandsk hvete dyrere enn norsk – forventer økte priser i Norge

Kornprisene er i dag 37 prosent høyere på verdensmarkedet enn de var for ett år siden. Prisene på varer som soya- og rapsolje har steget enda mer.

Ifølge seksjonssjef Harald Weie er hovedårsaken til prisoppgagen lav tilgang på råverer som følge av høy etterspørsel.

– Forbruket er spesielt høyt i Kina, som bygger opp svinebesetningene etter utbrudd av afrikansk svinepest. Samtidig later det til at verdensmarkedet ser slutten på pandemien, ettersom flere har fått vaksiner og restriksjonene slippes opp i mange land. Høyere forbruk, mer transport og en løs pengepolitikk har skapt sterk optimisme, sier han på egne nettsider.

Norge slipper noe unna prisøkningen da den norske krona for tiden er sterk.

Prognosene til det internasjonale kornrådet (IGC) viser at det for sesongen '21-'22 er forventet rekordhøy global kornproduksjon på 2292 millioner tonn. Det økte forbruket fører samtidig til et knapt underskudd, og verdens kornlagre vil for femte år på rad bygges ned.

Prisutviklingen vil framover være knytet til avlingen i nøkkelområder, ifølge Weie. I USA er det bekymring for vårhveten, i Brasil er det forsinket innhøsting og eksportskatten på hvete i Russland fører til usikkerhet.

– Internasjonale råvarepriser er nå så høye at nesten alle kraftfôrråvarer har nulltoll. Når importprisene allerede er høyere enn de norske selv uten toll, slår ytterligere prisøkninger rett inn på regnskapet til kraftfôrprodusentene, sier Weie.

– Vi ser tegn på at vi nå er inne i et historisk råvarerace. Forrige gang både amerikansk og europeisk hvete var dyrere enn norsk var i 2008. Alt dette tatt i betraktning er det grunn til å forvente at kraftfôrprisene i Norge vil stige, legger han til.