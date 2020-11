Følg kåringen av Årets unge bonde

Fire bønder fra tre gårder i Trøndelag, Nordland og Innlandet står igjen i finalen i kåringen som i år gjennomføres for 11. gang.

Følg sendingen i videoen under. Det er Felleskjøpet som står bak videoproduksjonen.

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er at bonden må være matprodusent, under 35 år, og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonald's Norge og Felleskjøpet Agri.

Ung Bonde kåring from Felleskjøpet Agri on Vimeo.

Årets vinner får 20.000 kroner i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10.000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstjenester.

Juryen ledes av landbruks- og matminister Bollestad og består i tillegg av Hilde Øverby, leder for kvalitet og CSR i McDonalds Norge, Anne Jødahl Skuterud, styreleder i Felleskjøpet Agri, Inger Johanne Bransrud, leder i Norges Bygdeungdomslag, og Øistein Aasen som ble Årets unge bonde 2019.

Her kan du lese mer om finalistene: