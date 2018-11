Salget av grunnkvote har steget med over 42 prosent sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Direktoratet skriver at det er usikkert hva som er grunnen til at flere selger mer i år.

92.500 liter er den gjennomsnittlige kvota som er solgt, også det er en økning på 8.500 liter fra året før.

Annonse

I Trøndelag har hele 88 selgere solgt kvote på til sammen nesten 8,5 millioner liter. I Rogaland har 44 selgere solgt kvote for nesten 5 millioner.

I Troms og Telemark har det blitt solgt minst.

Regelen ved salg av grunnkvote er at minst 20 prosent må bli solgt til staten. Ved jordbruksoppgjøret for 2018 ble det bestemt at kvote solgt til staten skulle bli inndratt. Totalt har kvote på om lag 6 millioner blitt solgt til staten, og vil bli tatt ut av markedet inn mot kvoteåret 2019.