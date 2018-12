Fleire er interessert i konkursgarden på Jæren

– Vi har så langt ikkje fått inn bod på garden, men fleire har meldt seg, seier Sigrunn Undheim Stangeland, eigedomsmeklar i Eiendomsmegler 1, som skal selje garden på vegne av konkursbuet.

– Neste veke skal det vere visning, seier ho.

Garden var lagt ut for sal på finn.no onsdag 28. november, og prisantydinga ligg på 27 millionar kroner.

Då garden gjekk konkurs i sommar hadde han over 3000 dyr. Bustyraren har tidlegare informert om at det har blitt jobba for å redusere mengda svin. Det har vore overproduksjon av purker på garden, har Nationen tidlegare skrive om.

Bonden skuldar nærare 60 millionar kroner etter at garden på Jæren gjekk konkurs.

Stangeland seier at det til vanleg ikkje er vanskeleg å få seld gardar på Jæren.