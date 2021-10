Fire par nominert til «Årets unge bonde»

«Årets unge bonde» hedrer hvert år en bonde som har vist innovasjonsevne og fremmer norsk landbruk på en positiv måte.

Felleskjøpet Agri, McDonald's Norge og Norges Bygdeungdomslag står bak kåringen, og mandag slapp de årets semifinalister.

– Vi vet at det å drive en gård ofte handler om samarbeid og en god arbeidsfordeling, derfor er vi veldig glade for å se så mange par blant de innsendte forslagene. Vi har fått over 100 flere nominasjoner enn i 2020, sier leder i Norges Bygdeungdomslag, Inger Johanne Brandsrud, i en pressemelding til Nationen.

Årets semifinalister

De nominerte til «Årets unge bonde 2021» er følgende:

• Per Håkon Dalen (34) og Cathrine Grønbech, Nordland.

• Eirik Østring (28) og Tonje Fjeldstad (30), Troms og Finnmark

• Simon André Simonsen (32) og Jannike Nystøl Simonsen (34), Agder

• Nora Sandberg (30) og Kristian Kydland (27), Innlandet

• Hermund Prestegård (29), Vestland

• Jørgen Slettmo (34), Troms og Finnmark

• Julie Beate Oraug (29), Viken

• Klaus Finne, (31), Vestland

• Marte Hillestad (32), Vestfold og Telemark

• Sofie Høybakk (29), Møre og Romsdal

• Tom Are (33), Rogaland

• Iver Tyldum (33), Trøndelag

• Byrge Kalvehagen (26), Agder

Vinner kåres i slutten av november

De fire kandidatene som får flest stemmer går til finalen. En jury kårer vinneren blant disse 26. november.

Vinneren får kr 20.000 i reisestipend, et gavekort på Felleskjøpet til en verdi av 10.000 kroner og avløser i inntil en uke, levert av Norske Landbrukstenester.

Styreleder i Felleskjøpet Agri, Anne Jødahl Skuterud, sier årets kandidater er et synlig bevis på bredden, allsidigheten og ønsket om å gå nye veier, som finnes hos mange unge norske bønder.

– For å takle morgendagens utfordringer må man tenke nytt, og det ser vi at det er mange unge bønder som gjør. Det er imponerende og gledelig å se at neste generasjons matprodusenter både moderniserer tradisjonelle driftsformer og finner nye driftsformer med utgangspunkt i gårdens ressurser, sier hun ifølge pressemeldingen.