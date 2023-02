Det har gått fire år siden to statsråder som ikke lenger er statsråder og to bondelagsledere som ikke lenger er bondelagsledere stilte opp med penn og papir for å skrive under på klimaavtalen mellom landbruket og staten.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff signerte i 2019.

I løpet av perioden fra 2021 til 2030 skal landbruket samlet sett kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

I de to årene fra signering i 2019 til 2021 økte utslippene med 1,6 prosent.

Nå har politiske partier begynt å etterlyse resultater fra landbruket:

Venstre-leder Guri Melby uttalte til Nationen at det går for sakte, og snakket om muligheten for en ny avtale med strengere regulering dersom ikke målene nås.

Høyre foreslo i sitt alternative budsjett i høst at de ønsket å innføre en CO2-avgift også for landbruket. De foreslo en avgift på 100 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. En inntekt for staten – og en kostnad for landbruket – på 460 millioner kroner.

SV foreslo i sitt alternative budsjett å innføre en avgift på kunstgjødsel. De hadde ikke konkretisert størrelsen på en slik avgift.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, reagerer på at flere partier nå vil bryte inn i den avtalen som ble signert for fire år siden.

– Det er en veldig klar forutsetning at det å endre utslippene fra en biologisk produksjon er noe annet enn å kutte fossile utslipp. Det vil ta tid. Derfor står det i avtalen at mange av utslippskuttene og CO2-opptaket vil komme i slutten av perioden, sier Hjørnegård.

– Derfor mener vi det er altfor tidlig og helt feil å si at dette ser ut til å ikke være nok kutt, legger hun til.

(Don't) look to Denmark

Et av punktene Hjørnegård reagerer på er forslaget om en CO2-avgift for landbruket. I Danmark er landbruket i harnisk etter at statsminister Mette Frederiksen og den danske regjeringa gikk inn for en slik klimaavgift.

– Det ville vært dramatisk, selvsagt for lønnsomheten til bonden, men det ville også øke kostnadsnivået i matproduksjonen. Det vil bli lavere matproduksjon og lavere matberedskap. En slik avgift ville gitt helt feil konsekvenser.

Der hvor Høyre foreslo 100 kroner, har det i Danmark vært snakk om 1100 danske kroner, ifølge Bondebladet. Det er foreløpig usikkert hva avgiften vil ende på.

– En avgift på 1110 danske kroner per tonn CO2 vil være dødsstøtet for deler av den danske matproduksjonen, sa formann Søren Søndergaard i i Landbrug & Födevarer (L&F) til Landbrugsavisen i desember.

Hjørnegård forstår godt frustrasjonen blant sine danske naboer.

– I Danmark står de virkelig med ryggen mot veggen. Hensikten med avgiften der er å redusere den totale produksjonen. Verdiskapingen forsvinner fra danske bønder, og det er der vi har denne avtalen med utslippskutt, men ikke produksjonskutt.

– Klimaplanen er god

Landbruket har en egen klimaplan om hvordan de skal kutte utslippene fram mot 2030. Denne uka er det et årlig klimatoppmøte med aktørene og selskapene i landbruket. Der tar de opp status for klimaarbeidet.

Generalsekretæren har fremdeles tro på at deres egen plan skal være god nok til å nå målene om et utslippskutt på fem millioner tonn CO2 i 2030.

– Klimaplanen er god, og bringer oss framover i riktig retning hvert år. Samtidig er det en plan som ble skrevet i 2020, og selvsagt må den revideres ut fra hva som er mulig og hva som er ikke mulig med de virkemidlene vi har, men også på grunn av at vi får stadig ny kunnskap, sier hun.

Neste år skal planen revideres i tett samråd med forskere og fagfolk.

– Det er ingenting som tilsier at dette ikke er realistisk, men det er en del forutsetninger som må på plass. Noe av det handler om fag, forskning og dokumentasjon, men mye handler om finansiering, sier Hjørnegård.

Bestiller økonomisk hjelp

Hun sender dermed et stikk til myndighetene, om at det må penger på plass for å hjelpe bøndene til å bli grønnere.

– Hvis ikke finansiering kommer på plass, så er det ikke en realistisk plan. En del av tiltakene koster penger, og det må vi finne en løsning på.

De siste årene før planen skal gjelde har utslippene gått i feil retning. Hjørnegård forklarer det med pandemien.

– Det var en klar følge av at det var korona. Grensene ble stengt, og folk spiste norsk mat. Konsekvensene var at produksjonen økte og utslippene økte totalt sett. Derfor er vi opptatt av å tenke utslipp per produserte enhet, sier Hjørnegård.

Bondelaget er derfor mer opptatt av utslipp per kilo kjøtt eller per liter melk. Alternativet til å øke produksjonen i Norge, ville vært mer import.

Det mener Hjørnegård vil være en direkte karbonlekkasje, altså at utslippene bare flyttes ut av Norge uten noen reell gevinst for klimaet, men et tap for norsk næringsliv.

Det betyr at vi i år kan få en motsatt effekt på klimautslippene fra landbruket i Norge. For i høst ble det slaktet uvanlig mange storfe. Såpass mange at det ble et rekordstort lager med kjøtt. Det vil slå ut på utslippene.

– Antall storfe går rett inn i Norges utslippsregnskap. Der regner man antall dyr ganget med en utslippsfaktor.

Men det er ikke gjennom færre dyr og kutt i produksjonen at Norges Bondelag ønsker å kutte utslippene. I sin klimaplan har de åtte hovedområder. Det største kuttet skal komme gjennom fôr og tilsetningsstoffer i fôret. Blant annet har Tine et prosjekt med rødalger som skal gi lavere metanutslipp.

Bedre grovfôr skal kutte 400.000 tonn CO2-ekvivalenter, nær 600.000 tonn CO2 ekvivalenter på avl og nær 1,2 millioner tonn CO2 på tilsetningsstoffer i fôr. Og helt opp til 1,6 millioner tonn CO2 i sin mest ambisiøse beregning.

– Er ikke dette fremdeles veldig på et testnivå?

– Vi er i en forsknings- og utprøvingsperiode, men med veldig lovende utsikter, svarer Hjørnegård.

Bondelaget mener det er en av flere klimatiltak som det er nødvendig med offentlig støtte for å gjøre tilgjengelig for bonden, og for nå klimamålene.