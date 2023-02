Finnmarksbonde: – Ikke viktig med kraftfôrfabrikk i Nord-Norge

Forrige uke vedtok styret i Felleskjøpet å legge ned Nord-Norges eneste kraftfôrfabrikk på Bergneset i Balsfjord kommune.

Nordnorske bønder skal nå få kraftfôr fra Steinkjer i Trøndelag.

Samtidig etableres det nye lager i både Harstad, Tana og Balsfjord. Kraftfôr fra Steinkjer skal fraktes med båt til disse lagrene, før det kjøres videre med bil til bøndene.

Applauderer endringen

Blant dem som applauderer endringen er Norges nordligste melkeprodusent og eggbonde, Svein Slåttsveen i Bekkarfjord.

Han får i dag kraftfôr til kyrne fra fabrikken som nå skal legges ned. Kraftfôret til hønene kommer imidlertid fra Trøndelag.

– Jeg har testet begge deler og kan berolige alle som er bekymret: Det har ikke bydd på noen problemer at kraftfôret til hønene kommer fra Trøndelag. Jeg synes de som kjemper for at vi skal ha kraftfôrfabrikk i Nord-Norge overdriver noe vanvittig. De får ikke noe støtte av meg. Jeg har sett i praksis at det fungerer godt å få kraftfôr fra Trøndelag, sier bonden.

Han synes det er trist at arbeidsplasser forsvinner, men mener også at det ikke er sysselsetting som er Felleskjøpets viktigste oppgave.

– Felleskjøpet skal gi bonden best mulig pris på kraftfôret. Med dette vedtaket følger de opp sitt mandat.

Finnmarksbonden tror den nye løsningen blir bedre enn dagens.

Annonse

– Beredskapen blir bedre når vi får satellittlager hvor kraftfôret kommer med båt. I dag må kraftfôret fraktes over fem fjelloverganger før det kommer til oss fra Balsfjord. Fra det nye lageret, blir det bare én fjellovergang, sier bonden.

Vil ha bønder over hele Norge

Slåtsveen er svært opptatt av å ha bønder i hele landet, men mener desentralisert kraftfôrproduksjon ikke er en forutsetning for å få til dette.

Når det ifølge Felleskjøpet vil koste seks-sju millioner kroner ekstra å opprettholde kraftfôrproduksjon i Nord-Norge framfor å kjøre det fra Trøndelag, mener han det ville være uforsvarlig å opprettholde produksjonen.

– Jeg mener Felleskjøpet tenker helt riktig her. Vi må produsere kraftfôret mest mulig effektivt og sentralt der hvor råvarene dyrkes, deretter må det fraktes dit det trengs. Båt er bedre enn bil, konkluderer bonden.

Føler seg nedprioritert

Melkeprodusent og tillitsvalgt i Felleskjøpet, Kristin Anka Heim i Balsfjord, er derimot ikke glad for endringen.

– Jeg kan forstå beslutningen når jeg ser på tallene, samtidig tror jeg ikke man må se seg helt blind på tall heller. For oss her i nord er dette nok et signal om at vi er nedprioritert og at det er for dyrt å opprettholde aktivitet her i nord. Det fører til usikkerhet, sier melkeprodusenten.

Hun er heller ikke sikker på at alle faktorer er tatt med i Felleskjøpets regnestykke.

– At Felleskjøpet har hatt kraftfôrfabrikk i nord, har vært en god grunn til å velge Felleskjøpet framfor konkurrentene. Når de nå trekker seg ut, er det mange som føler mindre grunn til å være lojale mot samvirkebedriften. Kanskje vil dette tillitsbruddet føre til at Felleskjøpet taper enda mer på sikt, sier melkebonden.