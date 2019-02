Finner sko, nåler og plast i magen til kyr

Det er avisa The Independet som skriver om tilstanden for de mange indiske kyrne. Kua er sett på som hellig i India, der religionen hinduisme praktiseres.

Kyrne har førsterett når de går rundt i gatene, og ifølge en undersøkelse fra regjeringen i landet går det mer enn 60.000 forlatte kyr rundt i New Delhi.

Spiser fra søppelfyllinger

For å skaffe seg mat trekker kyrne til søppelfyllinger og husholdningsavfall. De klarer ikke å skille ut mat og søppel, og ender derfor opp med store mengder ufordøyelig avfall i magen.

I de verste tilfellene meldes det om at det er funnet opp til 80 kilo plast i magen til en enkelt ku. Ifølge dyrlege doktor Showkats, som jobber i et av byens tilholdssteder for kyr, er det helt normalt at kyrne er fulle av søppel.

Må opereres

På et punkt ender det hele med at fordøyelsessystemet stopper, og kyrne må hurtigopereres slik at man får fjernet blokkeringene i systemet. Dette skjer som regel når kyrne har fått i seg opp mot 25 kilo plast. Mange dør under operasjonen.

– På det meste har jeg sett over 50 kilo søppel, og det er ikke bare plast. Noen ganger finner vi hele sko, noen ganger nåler og treverk. Men mest av alt er det plast, sier Dr. Showkats til Independent.

Siden dyrene er hellige, blir de behandlet som vanlige pasienter på dyrehospitalene, mens dyrlegene er vanlige leger.

Av samme årsak blir de heller ikke slaktet når de slutter å produsere melk. De blir i stedet kastet ut på gata av bønder som ikke har råd til å brødfø dem.