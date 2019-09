Filippinene avliver 7400 griser etter utbrudd av afrikansk svinepest

Etter flere rapporter om syke griser på Filippinene siden i sommer, innrømmer myndighetene i landet nå at svinebesetninger i flere provinser har fått påvist afrikansk svinepest, melder nyhetskanalen Al-Jazeera.

– Svineindustrien er en av de mest kritiske næringene i landet. La oss hindre den i å få store konsevkenser av dette. Alt som må gjøres av myndighetene med hjelp fra privat sektor, er i ferd med å gjøres, sier landbruksminister William Dar til tv-kanalen.

Strammer grensekontroll

Blant grepene som tas, er ifølge Dar å opprette et samordningsorgan for å sikre at sykdommen ikke spres videre. Filippinene vedtok tidligere i år å stoppe importen av svinekjøtt fra Tyskland på grunn av frykt for at noe av kjøttet skulle komme fra Polen, hvor sykdommen allerede har spredd seg.

Annonse

Kontrollen ved flyplasser og andre innreisesteder skjerpes nå ytterligere for å stoppe smugling av kjøtt.

Sykdommen smitter ikke til mennesker, men er farlig for svin. Dar sier at sykdommen kan ha spredd seg til andre deler av Filippinene, men nekter foreløpig å si hvilke regioner det kan være snakk om.

Bekymrete naboer

Svinepesten er allerede påvist flere steder i Asia, blant annet i Kina, Myanmar, Laos, Vietnam og Kambodsja. I Kina, hvor sykdommen har ført til en større reduksjon i landets svinekapasitet, har regjeringen nylig forpliktet seg til å bruke store summer på å subsidiere en opptrapping av svinenæringa i årene som kommer, ifølge den offentlige nyhetstenesten Xinhuanet.

Myndighetene i Australia, hvor sykdommen ennå ikke er påvist, varsler på sin side ytterligere sikkerhetstiltak etter at sykdommen også har spredd seg til Filippinene. En talsperson for det australske landbruksdepartementet sier til tv-kanalen ABC at de nå planlegger øvelser for å «teste sykdomsresponsevnen vår og forsikre at vi er så forberedt som vi kan være».