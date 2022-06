Fikk millionrabatt på dansk storgård etter familiestrid

I november i fjor ble historiske Valdemars Slot på øya Tåsinge rett sør for Fyn i Danmark lagt for salg.

Prisantydningen var på hele 220 millioner norske kroner.

– Et 6000 kvadratmeter fredet slott med tilhørende bygningsmasse på 15.000 kvadratmeter er jo litt stort for de aller fleste, sa eiendomsmegler Asger Olsen til Nationen i januar.

Eiendommen har et totalareal på 7270 dekar, hvorav 3170 dekar dyrket mark.

Olsen viste til at det er en familiestrid som er den bakenforliggende årsaken til at slottet er ute for salg.

Millionkutt

Ifølge flere danske medier bunner striden i at søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus, som eier 50 prosent av slottet, ikke kunne komme til enighet om å godkjenne regnskapet.

Nå skriver danske medier at landbrukseiendommen nå skal være solgt.

Danske Se og Hør skriver at det er Caroline Flemings lillesøster, Louise Albinus, som har kjøpt eiendommen.

Ifølge nettstedet skal prisen ha endt på 145 millioner norske kroner. Det tilsvarer et priskutt på rundt 75 millioner kroner.

Jakt, museum og golf

Slottet ble oppført i perioden 1639–1644, og har i vært i familien Iuel-Brockdorfss eie i elleve generasjoner.

Med eiendommen følger 17 utleieenheter, en rekke driftsbygninger, skog, dyrket mark og jaktterreng. Slottet har også en 18-hulls minigolfbane med kunstgress, slotts- og herregårdsmuseum, jakt- og trofémuseum og et leketøysmuseum som inneholder en stor samling leketøy fra de siste 125 år.

Eiendommen har også blitt brukt til turisme, hotell- og restaurantvirksomhet. Eiendommen har lenge vært en populær turistattraksjon.