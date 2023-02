Fikk kritikk for import av dansk melk – opplever stengte dører for norsk melk

Rema 1000s økologiske produktserie under merkenavnet Kolonihagen har fått stadig flere øko-bønder med på laget. Norske, økologiske egg, kjøttvarer og grønnsaker er på produktlista.

Det som derimot har fått mest oppmerksomhet, både i medier og sosiale medier, er meieriproduktene. For de importeres fra Danmark.

Innovasjonsdirektør i Kolonihagen, Arnt Ove Dalebø Englund, forteller at de gjerne skulle hatt meieriprodukter fra norsk melk.

– Vi har forsøkt å møte denne kritikken med å invitere kritikere og aktørene som kunne vært med å realisere en hjemflagging, til dialog om samarbeid, sier Englund.

Det har derimot vært vanskelig, ifølge Kolonihagen-direktøren.

– Det har vi ikke lykkes med til tross for at vi har forsøkt i flere år. Dørene er bokstavelig stengte. Men det betyr ikke at vi har gitt opp så vi får bare oppfordre Nationens lesere som har gode forslag om å ta kontakt, sier Englund.

– Skånet fra matskandaler

Nationen har skrevet at både bønder, i form av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, ønsker mer økologisk produksjon. Politikerne har også snakket varmt om øko-mat. Mellom 1999 og 2016 hadde Norge tallfestede mål for øko-produksjonen som aldri ble nådd.

Norge ligger langt bak våre nordiske naboer når det gjelder økologisk mat. I Norge er 4,6 prosent av arealet økologisk, i Sverige ligger de på over 20 prosent. EU har satt seg mål om 25 prosent innen 2030.

Englund i Kolonihagen tror det er flere grunner til at øko-salget i Norge ligger langt bak sammenlignbare land og uttale ambisjoner.

– En del av forklaringen handler om at man generelt har høy tillit til det norske landbruket, hva gjelder dyrevelferd og antibiotikabruk og lignende. At vi geografisk sett har vært skånet fra mat- og dyrevelferdsskandaler som har rammet Europa og således oppleves maten vi produserer i Norge som god og trygg, sier han.

Annonse

Mer meieri og grønt

Han peker også på at de større aktørene som har eller kunne hatt økologiske produkter ikke har fremhevet forskjellene på økologisk og konvensjonell drift.

– Noe som gjør at mange ikke har kunnskap om hva økologi egentlig handler om – positivt sett for dyra og jorda. Det er også en utfordring vi kjenner på selv, det å ha begrensende ressurser til å snakke om temaer som dyrevelferd og jordhelse på et nasjonalt nivå, sier Englund.

– Hvor nødvendig er det at litt større øko-aktører, slik som dere i Kolonihagen, satser på et økologisk, bredt utvalg i norsk dagligvare dersom man ønsker å få opp andelen?

– Det er åpenbart flere faktorer i denne miksen, men det er helt klart viktig at de aktørene som har økologi som et kriterium i bunn driver denne utviklingen, og tar tak i de store viktige hverdagskategoriene som eksempelvis meieri og frukt og grønt.

Øker omsetningen

Rema 1000s øko-merkevare Kolonihagen har opplevd salgsvekst de siste årene. Ifølge Proff.no, passerte selskapet 32 millioner i omsetning i 2021. 28 millioner i 2020 og 18,3 millioner i 2019.

De to siste årene har årsresultatet også vært positivt, med et samlet overskudd for de to årene på om lag 2,7 millioner.

Ifølge Englund jobber selskapet videre med å bygge opp samarbeid med økologiske produsenter i Norge. Han forteller at de har seks svinebønder som leverer kjøttprodukter til merkevaren. De har også oppnådd en snuoperasjon på havregryn.

– Når vi startet opp dette prosjektet med økologisk havre var 80 prosent import og kun 20 prosent Norsk. Noe vi selvsagt ville gjøre noe med. Vi satte oss derfor et ambisiøst mål om at vi innen to år skulle klare å rekruttere opp flere havrebønder slik at vi innen 2023 utelukkende benyttet norske råvarer.

Det målet ble nådd i 2022, forteller Englund.