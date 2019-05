Fikk bot i Göteborg sentrum mens han sådde ti mil unna – slipper å betale

Eriksson fikk seg en overraskelse da han fikk et brev i posten med påminnelse om en parkeringsbot. I boten stod det at hans traktor var bøtelagt for feilparkering utenfor Stora Teatern i Göteborg sentrum.

Eriksson bor i Vara kommune, som ligger i Västra Götalands län i Sørvest-Sverige. Gården ligger mer enn ti mils kjøring unna Sveriges nest største by.

Nå har han fått svar fra Securitas som ila han boten, om at han ikke skal betale.

– Securitas ringte allerede her om dagen, men jeg sa at jeg ønsket papirer på det, og i dag kom det brev fra politiet i posten, sier Eriksson til SVT.

Grunnen til at boten ble sendt til Eriksson var at den ble utstedt på feil kjøretøy

Boten var på 600 svenske kroner, og kjøretøyet som var bøtelagt var en John Deere Spitfire – en snøscootermodell fra John Deere som gikk ut av produksjon i 1982. Eriksson eier en 29 år gammel John Deere 2450-traktor.

Saken fikk stor oppmerksomhet i mediene, og Eriksson er glad saken nå er over.

– Det er fint at det er over nå. Man har litt annet å gjøre, sier han til SVT og ler.