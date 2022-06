Fem personer døde i ulykker i jordbruket i fjor

Nasjonalt samarbeidsforum for Helse, miIjø og sikkerhet i landbruket arbeider for å forebygge dødsfall. De vil blant annet gjøre det tryggere for bønder som jobber alene med stort og tungt utstyr.

Det var fem dødsfall i jordbruket i fjor, fordelt på fire ulykker. To var klemulykker, en var fallulykke, og to personer omkom i et okseangrep.

Fakta Dette er samarbeidsforumet Forumet ledes av landbruks- og matministeren og består av Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Landkreditt forsikring, Mattilsynet, Norske Reindriftsamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk Mat og Norske Landbrukstenester.

Landbruksminister Sandra Borch sier at gården er en farlig arbeidsplass, og at det er for mange stygge ulykker i landbruket.

– Det er svært viktig at Nasjonalt samarbeidsforum sitt mål om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket blir fulgt opp, sier Borch.

Samarbeidsforumet jobber blant annet med forebygging av dyrevelferd. De opplyser også om at reindriften ser behovet for en HMS-tjeneste. Det jobber Norsk Landbruksrådgiving for tiden med.