Nå arrangerer Felleskjøpet Agri og Nationen debatt, samtidig som Felleskjøpet presenterer Menon-rapporten «Megatrender i landbruket – Hvordan vil de påvirke landbruket».

Til debatt er både representanter for politikken og næringslivet samlet for å diskutere hva som bør vektlegges for å bidra til økt produksjon i matindustrien i Norge.

Debatten arrangeres på Amerikalinjen hotell i Oslo mellom klokken 8 og 9.30. Konsernsjef John Ulvan i Felleskjøpet Agri vil presentere den nevnte rapporten.

I debatten stiller Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, Marius Holm, daglig leder i Zero, Kårstein Løvaas (H), medlem av næringskomiteen på Stortinget, Bjørnar Skjæran (Ap), nestleder i Arbeiderpartiet og Are Tomasgard, sekretær i LO.

Debatten ledes av politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist.