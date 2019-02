Får kritikk for å være vag om distriktskutt i Veterinærinstituttet

Opposisjonen i Stortinget fyrte torsdag løs med spørsmål til landbruksministeren om Veterinærinstituttets planer om å legge ned deler av virksomheten på distriktskontorene.

Senterpartiets Geir Pollestad er ikke fornøyd med svarene de fikk.

– Det er bare prat fra landbruksministeren. Så lenge hun ikke kan love at oppsigelsene til flertallet av de ansatte skal trekkes, er det ingenting verdt, sier han.

Bakgrunnen for nedbemanningen er at det må spares 20–25 millioner kroner etter at Veterinærinstituttet ikke klarte å holde budsjettet sitt.

– Ikke avgjort

Landbruksminister Olaug Bollestad forklarer situasjonen slik:

– Realiteten er at det er sendt ut varsel om oppsigelse til 140 ansatte. Av dem er det cirka 25 som må gå. De kan være spredd over hele landet, også Oslo. Styret i Veterinærinstituttet har ikke avgjort hvem det gjelder, og jeg kan derfor ikke vite hvor de vil kutte, sier hun til NTB.

Bollestad forsikrer imidlertid om at beredskapen og dyrevelferden ikke skal bli svekket i distriktene.

– Samtidig er noen av oppgavene blitt endret. Men beredskapen skal sikres, og kompetansen skal videreutvikles både i Trondheim, Harstad og Sandnes, sier Bollestad.

Dyrere enn ventet

Veterinærinstituttet har forklart budsjettsprekken med at det blir dyrere for dem enn ventet å flytte inn i nye lokaler i Ås, at pensjonskostnadene har blitt større enn forventet og at de eksterne inntektene blir mindre.

Seks stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet, med landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i spissen, leverte onsdag et forslag om at regjeringen må finne midler i revidert nasjonalbudsjett for å opprettholde distriktsjobbene i Veterinærinstituttet, noe Nationen skrev om tidligere i dag.

– Vi håper selvfølgelig at et samlet Storting ser verdien i Veterinærinstituttets regionale virksomhet, og det kjemper vi for, sier Sandtrøen.

– Utelukker ikke

Bollestad utelukker ikke at det kan komme tilleggsbevilgninger til instituttet, men at det i så fall må skje etter en grundigere gjennomgang.

NTB har spurt Veterinærinstituttet om en oversikt over hvor i landet de 140 varslene om oppsigelser er fordelt, og hvor i landet man ser for seg å kutte de 25 stillingene.

Veterinærinstituttet har lovet et svar til saken i løpet av onsdag, men presiserer at det ikke blir noe svar om hvor kuttene kommer.

