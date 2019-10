Får innovasjonspris for grønn gårdsbedrift

– For en utrolig hyggelig overraskelse! Det betyr mye for oss at arbeidet vårt med å fremme lokalmat og skape entusiasme rundt norske råvarer generelt og norske grønnsaker spesielt, blir lagt merke til, sier Anette Skarstad i en pressemelding sendt fra Innovasjon Norge.

– Med nysatsingen vi har gjort det siste året med ny gårdskafé og næringskjøkken, så har vi også økt fokuset på å redusere matsvinn gjennom videreforedling av egenproduserte grønnsaker. Utmerkelsen vi nå mottar gir oss økt motivasjon i arbeidet fremover, sier Skarstad.

Stor grønnsaksproduksjon

Familien Skarstad med Anette i spissen har drevet Skarstad Gartneri i flere år. I 2016 utvidet de gårdsbutikken til å også omfatte salg av lokalmat, i tillegg til egenproduserte grønnsaker. I 2018 ble det investert i et eget produksjonskjøkken for gårdskafé og videreforedling av grønnsakene. Produksjonskjøkkenet og kaféen ble åpnet i mai 2019 og har resultert i mindre matsvinn ved å bidra til at råvarer som ellers ville ha blitt vraket nå blir videreforedlet.

Gartneriet har en stor grønnsaksproduksjon og ved siden av gårdsutsalget selger det også grønnsaker til Bama og Findus. I tillegg til å selge egne varer er Skarstad også en distribusjonskanal for andre produsenter av lokalmat.

– Bedriftsutviklingsprisen i landbruket skal synliggjøre og hedre innovative bedrifter i landbruket. Det er et stort mangfold og en spennende utvikling som skjer innen norsk landbruk i dag, noe Skarstad Gartneri er et godt eksempel på, sier landbruks-og matminister Olaug Bollestad.

Annonse

Omsetningsøkning på 50 prosent

Fungerende direktør i Innovasjon Norge Innlandet, Tron Ola Lundby, er imponert over den nyskapende bedriften og hvordan de har utnyttet ressursene.

– Utvidelsen av bedriften har resultert i en omsetningsøkning over de siste årene på over 50 prosent. Innovasjon Norge har fulgt bedriften tett og har bidratt med tilskudd til investering og bedriftsutvikling på tilsammen ca. 1,5 millioner kroner, og nå sysselsetter virksomheten 17 ansatte. Det er nettopp vekst vi skal bidra til gjennom våre virkemidler, sier fungerende direktør Tron Ola Lundby i Innovasjon Norge Innlandet.

Om bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser.

Det kåres en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner og de fylkesvise vinnerne deltar i den nasjonale konkurransen om 250 000 kroner.

Den nasjonale prisen vil bli delt ut under Internationale Grüne Woche i Berlin i januar 2020.