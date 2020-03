Fant nyfødt kalv langs riksveien: – Den var tydelig redd og kald

Historien startet natt til mandag, da trailersjåfør Per Jostein Simensen kom kjørende på riksvei 70 på Tingvoll på Nordmøre i Møre og Romsdal.

Det er mørkt langs veien, men de kraftige lysene fra traileren lyser opp. Plutselig får Simensen øye på noe lite liggende langs veien, og tenker først det er noe gammelt gress.

Men trailersjåføren fra Tynset stusser, og rygger tilbake for å se hva det egentlig var som lå i veien.

– Når jeg så det var en kalv og ikke en hjort, så ringte jeg politiet. Jeg gikk ut for å se til den og bredde over den ett pledd jeg hadde, forteller Simensen.

Kald og redd

Kalven var tydelig kald, redd og utslitt. Den var ikke under en dag gammel, og var fortsatt våt etter fødselen.

– Det så ut som den hadde gått til den ikke hadde orket mere egentlig, sier trailersjåføren, som ikke husker hva han tenkte.

– Det gikk bare på instinktet.

Nå begynte jobben med å finne eieren av den vesle kalven.

– Jeg gikk bort til nærmeste hus og spurte om de hadde navnet på bonden som eide kuene som beitet langs veien. De søkte opp nummeret og vi fikk tak i han ganske fort.

Trodde kalven var kjørt i hjel

For hjemme på gården våkner Gunnar Nilsen Skuggevik av at telefonen ringer. I ørska plukker han opp telefonen, hvor han får beskjed om at det er funnet en kalv langs veien.

– Da det ringte trodde jeg det var noen som hadde kjørt på et dyr, forteller Skuggevik.

Han forstår raskt at kalven derimot er i live, og at den trenger hjelp. I løpet av få minutter er han på stedet og får hentet kalven.

Ifølge bonden har kalven gått mellom 10 og 50 meter fra gjerdet langs veien. Gjerdet har strøm, men pelsen på de nyføde kalvene er annerledes, og han antar derfor at de ikke kjenner strømmen.

– Det hender nyfødte kalver går under gjerdet. Vanligvis pleier de å gå på skogveien, og legge seg å sove under gjerdet. Men denne hadde kommet seg ut og ned på riksveien.

Tilbake hos moren

Han forteller at kyrne går ute, men at de har tilgang på tak og lignende. Når de skal kalve trekker de seg derimot unna, og går gjerne inn i skogen. Hvor kalvingen skjedde i dette tilfellet, er han ikke sikker på, men Skuggevik regner med at kalven ikke har gått langt.

– Nå har vi satt kalven sammen med moren, så får vi håpe det går bra. Det har aldri vært dårligere vinter, med bare vått og regn. Det hadde vært bedre om det var minusgrader og snø, før det er ikke noe problem. Det er når de går våte hele tiden disse nyfødte at det er lettere å få litt tap.

Hylles

For trailersjåfør Simensen ble det en natt utenom det vanlige. Han forteller at han er vant til dyr, men at han ikke har hatt med storfe å gjøre siden han var liten. Denne dagen kan han derimot ha reddet ett liv.

"Det resulterte i en glad bonde og en kalv som overlevde", skriver han i et innlegg på Facebook, som er delt 51 ganger og har fått 2000 hjerter og likerklikk.

I kommentarfeltet blir Simensen hyllet som en helt.

"Fantastisk gjort! Trengs fler som deg langs veien!" skriver en, mens en annen skriver:

"Så fint at det gikk bra. Flott innsats".