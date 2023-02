Familien kjempet i flere år for å finne en løsning – nå tar Even (29) over gården

Oppland Arbeiderblad: – Hvis vi ikke får bygge her blir det nok ingen overtakelse, sa Anne og Erik Eriksrud i 2020.

Da hadde de kjempet i tre år for å få fradelt tomt til bolig på gården Øfstås Østre på Bøverbru, slik at sønnen Even kunne ta over gården og flytte inn i hovedhuset.

Gården ligger i Vestre Toten kommune i Innlandet.

– Jeg hadde trodd det skulle gå litt raskere, sier Even.

I dag er huset preget av flyttekaos, da gården i januar endelig ble overdratt til ham.

Planen er at han om et par uker skal være helt på plass, og at mor og far har flyttet til sitt nye bosted.

Ingen av dem ønsket «slippersavstand» mellom boligene, og helt der landet de heller ikke. Men om Even kikker ut av kjøkkenvinduet kan han skimte huset til foreldrene bak trærne i hagen.

– Vi kjøpte nabohuset, forteller Erik.

Knyttet til området

I et og et halvt år har de pusset opp boligen, før de nå er klare for å flytte.

– Det er bra at det ble en løsning, men i en drømmesetting er jo ikke «slippersavstand» ideelt. Men det blir en tilvenningssak, sier Even.

De siste årene har han fått prøve å bo tett på foreldrene igjen, da han i påvente av at overtakelsen av gården skulle løse seg flyttet inn i stabburet på tunet.

Even har lenge vært klar på at han ønsker å ta over gården som foreldrene kjøpte for 28 år siden.

– Vi flytta hit da jeg var ett år, og man blir jo knytta til en slik plass uavhengig av om det er en gård eller ikke. Jeg har brukt mye tid her, og har interesser som gjør at jeg trives veldig godt i området, forteller han.

Jakt, fiske og friluftsliv fyller fritida, mens han ved siden av å nå skulle drive gården jobber på XXL på Gjøvik.

– I oppveksten var jeg ikke en superivrig gårdbruker, og det får jeg kanskje litt igjen for nå. Det er mye å sette seg inn i, sier han.

Enige om grunnregler for naboskapet

Erik og Anne drev med korn og sau på gården fram til de i 2018 avviklet dyreholdet.

Sønnen har planer om å fortsette med produksjon av økologisk korn. Han holder også mulighetene åpne for å gjøre andre ting etter hvert.

– Jeg får la tankene kverne litt, og se om det dukker opp flere andre muligheter. Det er mange muligheter selv om man ikke vil drive med tradisjonelle husdyr, sier Even.

Den korte avstanden til foreldrene kan innebære både fordeler og ulemper, tror de tre.

– Vi synes det er koselig å være i området her, og ha nærhet til turområder, miljø og naboer vi kjenner godt – i tillegg til at det er fint å være nære Even, sier Anne.

Annonse

– Det kommer vel noen kommentarer på at «nå må du klippe plena di, Even», ler han og ser bort på faren.

De er likevel enige om at de vil sette noen grunnregler for hvordan naboskapet bør være.

– Det skal ikke være slik at jeg renner ned dørene her i tide og utide, sier Erik.

Var kårbolig tidligere

Nabohuset som Anne og Erik er på vei til å flytte inn i var tidligere kårbolig under Øfstås Østre, før det ble fradelt på 60-tallet forteller Erik.

Da de høsten 2020 søkte om å få bygge en ny kårbolig på tomta til gården fikk de blankt avslag av kommunen.

At nabohuset kom for salg og ting løste seg for dem var sånn sett bare tilfeldig.

– Kommunen har ikke vært behjelpelige i det hele tatt i denne saken, sier Erik.

– Det var nærmest en holdning om at dere kan vær så god prøve, men det kommer ikke til å gå, legger Anne til.

Fant nye grunner til å si nei

Før de endte med å forsøke å få tillatelse til å bygge kårbolig jobbet ekteparet lenge med å få til en fradeling.

Avslagene kom på rekke og rad, med forskjellige begrunnelser. Det første avslaget ble gitt med bakgrunn i at fradeling ville være i strid med jordvernloven, da det ble lagt opp til at veien til den nye tomta skulle gå langs gutua som går tvers over jordet.

Erik gikk nøye gjennom avslaget og loven, klaget og fikk saken tatt opp politisk. Politikerne vedtok enstemmig at de ikke ville bryte med jordvernloven, men fylkesmannen stilte seg kritisk til dette.

Det er også blitt vist til at fradeling ville brutt med kommuneplanens arealdel, som har regulert hele det aktuelle området til landbruk, natur og friluft (LNF-område).

Når de så forsøkte å få tillatelse ved å flytte adkomstveien, kom Kulturvernkontoret på banen og pekte på faren for å ødelegge fornminner i området.

Fylkesmannen avslo den endelige klagen, og det var etter det at nabohuset kom på markedet og ble et alternativ.

– Det ser lyst ut nå. Det blir bra å bo der, sier Anne.

Reagerer på kommunens behandling

Even reagerer på at Vestre Toten kommune gjennom sin behandling av saken ikke later til å ønske at unge skal bosette seg på bygda og videreføre landbruket.

– Det er viktig at Bygde-Norge holdes i live. Fraflytting og sentralisering er ikke veien å gå, da har bygdene tapt, sier han.

Mange på hans alder trekker mot byene, og slik ting løste seg er det nærmest bare flaks at han blir i kommunen, forteller han.

– Noen er bare ikke født til å bo i blokk, sier Even.

Sammen med hunden Eira ser han fram til å ta over gården både på papiret og i praksis, med foreldrene som nærmeste naboer.

– Det blir viktig å ta en myk overgang, avslutter han.