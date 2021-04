Færre utenlandske arbeidere kan gi færre norske agurker

Grønnsakbonde Per Osmund Espedal sier til NRK at han frykter han må kutte produksjonen med 30 prosent. Han produserer 5 millioner agurker og 2,2 millioner salathoder i året.

I januar ble det innført strenge innreiserestriksjoner til Norge for å hindre importsmitte. De gjelder også sesongarbeidere fra utlandet.

– Situasjonen er kritisk for oss nå. For det første har vi mangel på arbeidskraft. Det andre som er veldig tungt, er at vi ikke vet hva som skjer om 14 dager eller to måneder, sier han til NRK.

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring. Forsøk på å lære opp norske arbeidsledige i samarbeid med Nav har ikke fungert, ifølge Espedal.

Han nevner effektivitet, evne til å se etter skadeinsekter, kjenne igjen soppsykdommer og oppstilling av plantene som nødvendige kunnskaper.

Han erkjenner samtidig at lønnsnivået på rundt 30.000 i måneden kan være for lavt for nordmenn.

– Lønnsnivået gjenspeiler lønnsevnen i næringen. Det er begrenset hvor mye vi kan ta for varene våre, for da blir vi erstattet av import, sier Espedal.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet forstår bøndenes bekymring, men viser til at regjeringen har lagt til rette for at en del kritisk personell skal få komme og jobbe i grøntnæringen.

