Europa mangler en million tonn løk

Det er Landbruksdirektoratet som opplyser om løkmangelen. Tidligere har man kunnet se at løkmangelen ville komme tidlig i Norge, men nå ser man også at mangelen på løk er stor over hele Europa.

– Kepaløk, altså vanlig gul løk, og særlig den store løken er vanskelig å få tak i. Flere kjeder har redusert kravene sine til størrelse på løk i strømpe, og lignende, forteller rådgiver Kaja Irene Mathisen i Landbruksdirektoratet.

Mye av løken som importeres kommer fra New Zealand, men denne kommer først med skip i månedsskiftet april-mai. Europeiske land må derfor se til helt nye land for å skaffe seg løk.

Sørger for økte priser

Flere land har bestilt fra Kina, USA og land i Sør-Amerika. I tillegg har det kommet tilbud om salg fra blant andre Usbekistan.

Løkmangelen sørger naturlig nok for at prisene øker i hele verden. Flere norske grossister har kjøpt løk fra Danmark, slik at de har løk fram til ny kommer fra New Zealand.

– Prisen går naturlig nok opp både på verdensmarkedet og i Norge. Det er hittil snakk om at prisen ligger 125 øre over målpris her i landet, sier Mathisen.

Dyrere purre og hodekål

Også for andre grønnsaker vil prisene stige, blant annet purre og hodekål. Man ser også at lagrene for hvitkål og rødkål begynner å bli tomme.

– Vanligvis har vi norsk kål hele året, men i år vil det trolig gå tomt før ny sesong.

På den positive siden ser gullrotsesongen ut til å være lenger enn antatt. Noen gullrøtter har fått skjønnhetsfeil, men det påvirker ikke smak eller kvalitet.