Er dette Norges største fjøsnisse?

– Av alt jeg måtte vinne så ble det altså en fjøsnisse på syv og en halv meter, sier bonde Frode Grinde.

Tilfeldighetene skulle ha det til at han vant en konkurranse på Europris i Sandane for to uker siden.

Premien var en 7,5 meter høy nisse. Nå har den enorme nissen fått hedersplass utenfor fjøset til Grinde.

– Jeg fikk litt sjokk da jeg blåste den opp, sier Grinde.

Vil ha større

Grinde driver med ammekyr og turisme i sitt daglige virke. Storstad gård ligger på Rauset i Sandane.

For øyeblikket er den nissen tatt ned på grunn av mye vind.

– Det er meldt hardt vær de kommende dagene, så vi må vente litt med å sette den opp igjen, sier Grinde.

Nissen holder seg oppreist ved hjelp av en vifte som går 24 timer i døgnet.

– Jeg har ikke fått strømregningen enda, men den tid den sorg. Nå ser jeg etter en nisse som er enda større. Målet er få tak i en ny nisse på 9,5 meter, sier Grinde.

– Det holdt ikke med en nisse på 7,5 meter?

– Vi får se. Jeg har allerede fått beskjed om at denne jeg har nå var stor nok. for å si det sånn, sier Grinde.