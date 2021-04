Enkelt forklart: Slik foregår jordbruksoppgjøret

Redusere lønnsgapet

Når inntekter og kostnader er summert opp, gjenstår det fortsatt mye for å sørge for at lønnsgapet faktisk blir mindre. Bøndene ønsker 18.700 kroner per bonde for å kompensere for den generelle inntektsøkningen, og 30.000 kroner ekstra for å redusere gapet.

-1.480 mill.