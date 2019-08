Engelsk universitet forbyr storfekjøtt

Flere britiske universiteter har sluttet seg til en erklæring om at verden er inne i en klimakrise. I kjølvannet har flere av dem begynt å diskutere ulike tiltak for å gjøre sin egen drift mer klimavennlig.

Men få britiske universitetsledelse har foreløpig gått så raskt og drastisk til verks som London-universitetet Goldsmiths' nye Warden, eller rektor, Frances Corner.

Corner, som nylig tiltrådte, lanserte tirsdag denne uka en omfattende smørbrødliste av klimatiltak. Blant dem: Et totalforbud mot storfekjøtt i universitetets kantiner, kiosker og andre matutsalg på lærestedets områder.

– Å erklære en klimakrise kan ikke være tomme ord. Jeg tror virkelig vi står overfor et avgjørende øyeblikk i verdenshistorien, og Goldsmiths står nå skulder til skulder med andre organisasjoner som er villige til å slå alarm og ta øyeblikkelige grep for å kutte karbonbruken, sier Corner i en pressemelding.

I tillegg til storfeforbudet innfører Corner blant annet en ekstra miljøavgift på flaskevann og engangskopper, flere solpaneler på universitetsområdene, og en garanti om at universitetet ikke lenger vil investere midler i selskaper hvor over 10 prosent av inntektene kommer fra utvinning av fossile energikilder.

Ifølge pressemeldingen har Goldsmiths, som har ca. 10.000 studenter, i dag et årlig utslipp på 3700 tonn CO2-ekvivalenter – et utslipp tilsvarende årsutslippet fra ca. 321 nordmenn. Målet er at universitetet skal bli fullstendig CO2-nøytralt innen seks år.

– Det økende globalt kravet om at organisasjoner må ta ansvar for å bremse klimaendringene er umulig å overse, sier Corner.

Bønder reagerer

Det britiske bondelaget NFU er kritisk til Goldsmiths' storfekjøtt-grep.

– Hovedproblemet med dette er mangelen på forståelse eller anerkjennelse av forskjellen på britisk storfekjøtt og storfekjøtt produsert andre steder. Vår storfestandard i Storbritannia er blant de mest effektive i verden, med dyr som beiter i ekstensive gressbaserte systemer. Det betyr et drivhusgassfotavtrykk som er 2,5 ganger mindre enn det globale gjennomsnittet, sier NFU-nestleder Stuart Roberts i en pressemelding.

Hvor effektivt forbudet vil bli på sikt, gjenstår å se. Rett rundt hjørnet fra Goldsmiths-universitetet ligger for eksempel puben The Fat Walrus, som blant annet tilbyr et relativt omfattende utvalg hamburgere og pølser. Inkludert veganske alternativer, for så vidt.