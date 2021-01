Endringer i regelverket kan hindre traktorer på motorveien

Det er gjennom svaret på et skriftlig spørsmål at samferdselsminister Knut Arild Hareide forteller at Statens vegvesen nå ser på mulige regelendringer i «Forskrift om kjørende og gående trafikk».

I dag kan kjøretøy som kjører fortere enn 40 kilometer i timen kjøre på motorveier og motortrafikkveier med en fartsgrense helt opp til øvre grense på 110 kilometer i timen.

«På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette», står det i Forskrift om kjørende og gående trafikk paragraf 4 punkt 2.

Unntaket gjelder mopeder, som ikke kan kjøres på motorvei.

Kritisk til trafikksikkerheten

Annonse

Regelverket har fått Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Akershus, Sverre Myrli, til å reagere. Det er han som har stilt Hareide det skriftlige spørsmålet. Han skriver at regelverket i praksis gjør at alle traktorer av nyere dato kan kjøre på motorvei med dagens regelverk.

«Hva er begrunnelsen for dette, er det trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å kjøre på motorveg i så lave hastigheter, og kan statsråden tenke seg å endre dette regelverket?» skriver han til Hareide.

Regelendringer ut på høring i 2021

Hareide forteller i sitt svar at Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utarbeide forslag til regelverksendring med sikte på å utjevne hastighetsforskjeller på norske veier, og på den måten bidra til bedre trafikkflyt, forbedret fremkommelighet og økt trafikksikkerhet.

«Dette omfatter blant annet forslag om å øke kravet til minimumshastighet for å kunne kjøre på motor- og motortrafikkveger etter trafikkreglene § 4 nr. 2», skriver han.

Endringsforslaget vil bli sendt ut på høring i første halvdel av 2021.