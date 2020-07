Endeleg nei til Christen Sveaas og deling av Viker Gård

Søndre Land kommune avslo i fjor søknaden frå Sveaas om å dele frå og selje delar av Viker Gård i Søndre Land. I januar i år klaga Sveaas på vedtaket, men kommunen stod på sitt. Dermed vart vedtaket sendt til Fylkesmannen i Innlandet for endeleg avgjerd, og no har Sveaas fått beskjed om at klagen ikkje vert teke til følgje.

Kommunen uttalte at omsynet til rasjonalisering av bruk i enkelte tilfelle kan tale for deling. Ein føresetnad er då at fordelen for driftseininga som får tilført ressursar er større enn ulempa for eigedommen som blir fråteken ressursar. Den delinga Sveaas ønskte, å dele frå skogen på Viker Gård og selje den til Sveaas-selskapet Kistefos, ville gjere resteigedommen til ei mindre rasjonell eining, og redusere grunnlaget for framtidig drift.

Då fylkesmannen stadfesta kommunens vedtak la dei vekt på at det er eit landbrukspolitisk mål å styrke landbrukseigedommane slik at eigar kan bli drivar av areala.

– Sjølv om ein oppnår ein rasjonaliseringsgevinst for skogane til Kistefos, er det etter Fylkesmannen vurdering klart at denne fordelen er vesentleg mindre enn den ulempa det er å svekke resteigedommen Viker Gård, skriv Fylkesmannen.

Det betyr at sjølv om deling og vidaresal av skogen til Kistefos vil bety betre forvalting av skogen, isolert sett, vil det ikkje bøte på det faktum at Viker Gård blir vesentleg svekka.