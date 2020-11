En av verdens største pelsauksjoner legger ned

Flere millioner danske mink er smittet med korona, og så langt er drøyt 4 millioner avlivet. I tillegg er flere friske mink avlivet etter ordre fra den danske regjeringen, en ordre som viste seg å være ulovlig.

Regjeringen endret ordlyden fra å være en ordre, til å være en anbefaling.

Likevel er det nå flere danske minkbønder som har mistet livsgrunnlagt sitt, og den danske regjeringen vurderer en løsning for å kompensere pelsbønder som nå slutter med produksjonen.

Les også: Dansk minkbonde saksøker staten

Trøbbel for auksjonshus

Dette for også konsekvenser for Kopenhagen Fur som er en av verdens største pelsauksjoner. Dette auksjonshuset står for en firedel av verdens omsetnings av pels.

Annonse

Selskapet planlegger fire auksjoner i 2021, hvor 5-6 millioner danske skinn som blir levert de neste ukene, skal bli auksjonert bort. I tillegg har selskapet 6 millioner skinn på lager.

Men i løpet av de neste to til tre årene vil selskapet trappe ned driften, for å fåreta en kontrollert nedleggelse.

"Dessverre betyr tapet av dansk minkproduksjon at eierbasen forsvinner, og derfor har selskapets ledelse besluttet å gradvis redusere selskapet og foreta en kontrollert nedleggelse over en periode på 2-3 år", skriver de i en pressemelding.

Les også: Dette tror Mattilsynet er grunnen til at korona har slått seg til hos mink

Som normalt i 2021

– Kopenhagen Fur er bygget på samarbeidsåndens tro på individet og dets styrke i samfunnet. Dessverre kan ikke selv det sterkeste samfunnet overleve konsekvensene av beslutningene som nå er tatt. Jeg har derfor kunngjort til selskapets over 300 ansatte i dag at vi ser på å stenge et par år fremover, sier Jesper Lauge administrerende direktør i Kopenhagen Fur.

De forventer å holde auksjoner som vanlig i 2021 og 2022, og muligens en til to auksjoner i 2023.