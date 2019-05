Emilie Enger Mehl (Sp): – Bak mål at man vil legge ned en hel næring uten å se hva det dreier seg om

– Jeg synes det er merkelig når man er så interessert i en sak at man ikke prioriterer å ta en telefon til for eksempel Nortura. Jeg tror kyllingbransjen hadde ønsket dem velkommen, og det er bak mål at man skal legge ned en hel næring uten å se hva det dreier seg om, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til Nationen.

Grønn Ungdom hadde forslag om å legge ned kyllingindustrien under Miljøpartiet de Grønnes landsmøte som ble avholdt i helgen. Der vedtok partiet at kyllingindustrien må «reformeres drastisk» eller legges ned. Begge de nasjonale talspersonene i Grønn Ungdom har uttalt til Dagbladet at de aldri har vært i et kyllingfjøs. Det fikk Mehl til å reise til det nærmeste kyllingfjøset for å vise fram hvordan det er.

– Det ble framstilt som at alle kyllingene i Norge lider. Derfor dro jeg rett til nærmeste kyllingfjøs, sier Mehl.

– Konsekvensene ved å legge ned norsk produksjon ville vært å importere fra utlandet, og det vil falle på sin egen urimelighet når vi vet at Norge har blant de strengeste kravene til dyrevelferd. Dette tar ikke Grønn Ungdom innover seg, sier hun videre.

Nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, Teodor Bruu, sier til Nationen at han godt kan besøke et kyllingfjøs, samtidig mener han at man kan mene ting uten nødvendigvis å ha vært i et kyllingfjøs.

– Jeg drar rundt og besøker næringslivsaktører i Norge, og besøker gjerne et kyllingfjøs. Men det gjør ikke at jeg ikke kan mene noe om den næringen. En må ikke ha vært på en oljeplattform for å skjønne at oljenæringen koker kloden, sier Bruu. Han mener det vil svekke debatten.

– Hva tenker du om filmen til Mehl?

– Jeg var ikke særlig imponert. Det jeg ser på de bildene er det noe jeg vil gjøre noe med. Pluss at de verste bildene får man når kyllingene er eldre. Jeg tror det er et bevisst valg fra Senterpartiet. Jeg ser at det er store sterile fabrikklokaler, sier Bruu som vil ha vekk den måten å holde kyllinger på.

Mehl avviser at hun bevisst har valgt tre dager gamle kyllinger i videoen, og sier at hun dro rett til det nærmeste kyllingfjøset.

– Jeg tenker at jeg ikke hadde vært redd for å vise eldre kyllinger. Jeg visste ikke engang at gården jeg besøkte hadde tre dager gammel kyllinger. Jeg bare besøkte den nærmeste, dette er ikke iscenesatt eller tilrettelagt for at jeg skulle lage en video, sier Mehl.

Frankensteinaktig

Den andre nasjonale talspersonen til Grønn Ungdom, Hulda Holtvedt, sier til Dagbladet at hun heller ikke har vært i noe kyllingfjøs, men hun mener heller ikke hun må det for å ytre sine meninger om temaet.

– Nei, det er ganske bred enighet i dyrevelferdsmiljøer i Norge at dyrevelferden i kyllingnæringen er for dårlig. Der er tallenes tale klare. Kylling i naturen har det ikke som kylling i kyllinghusene, sier hun til avisen og utdyper.

– De rasene de bruker er avlet for å vokse unaturlig raskt, noe som går på bekostning av dyrevelferden. Hadde man sammenlignet veksten med en menneskebaby ville det vært helt frankensteinaktig.

Mehl sier til Nationen at det er uaktuelt å samarbeide med et parti som vil legge ned kyllingindustrien på denne måten, og mener MDG er byfolk som forsøker å styre landbrukspolitikken.